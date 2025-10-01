Simone Biles llega por primera vez a Argentina

Simone Biles llegará a la Argentina en octubre. La presencia de la destacada atleta, reconocida por sus logros en la gimnasia y su activismo fuera de las canchas, se enmarca en un evento de gran relevancia para la ciudad, que busca promover el deporte y el desarrollo de jóvenes talentos.

La gimnasta estará en Buenos Aires a partir del 6 de octubre, donde participará en eventos relacionados con la designación de la ciudad como Capital Mundial del Deporte 2027.

SIMON BILES

En un video, Biles expresó: “Hola, estoy muy emocionada de anunciar que, desde el 6 de octubre, estaré en la Ciudad de Buenos Aires por unos días, ya que ha sido elegida Capital Mundial del Deporte 2027. Daré una clínica deportiva y también recorreré la ciudad. No puedo esperar para verlos a todos”.

Durante su visita a Buenos Aires, Biles tiene programadas diversas actividades. El miércoles 8 de octubre, a las 10, ofrecerá una charla motivacional titulada “El poder de creer” en la sede de Gobierno de la Ciudad. Al día siguiente, el jueves 9 de octubre, a partir de las 17, la estadounidense y su entrenador dirigirán una clínica de gimnasia en el Parque Olímpico de Villa Soldati, organizada por la Secretaría de Deportes de la Ciudad, dirigida a jóvenes talentos.