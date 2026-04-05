Tucumán bajo agua y familias piden ser rescatadas

El fuerte temporal que azotó a la provincia de Tucumán durante las últimas horas provocó una situación de extrema gravedad en el sur provincial, donde varias familias quedaron atrapadas dentro de sus viviendas completamente inundadas en la localidad de Santa Rosa de Aguilares.

Los vecinos, sumergidos en la desesperación ante el avance incontenible del agua, solicitaron lanchas y cualquier tipo de embarcación para poder asistir y evacuar a quienes permanecían aislados sin posibilidad de salir por sus propios medios.

“La zona que más afectada está es la zona de La Calera. Está cortado el camino y tenemos un desborde del río Medina”, describió el intendente, quien confirmó que la violencia del caudal del río Chirimayo descalzó la punta del puente principal en Alpachiri, dejando la ruta nacional 65 totalmente interrumpida.

La Dirección Provincial de Vialidad informó que el tránsito también se encontró bloqueado en la ruta 307, donde las intensas precipitaciones ocasionaron el desplazamiento de material y sedimentos que obstruyeron la calzada en diversos tramos.

Las autoridades indicaron que, si bien algunos ríos comenzaron a bajar su nivel hacia el amanecer de este domingo, se debieron extremar las precauciones ante la inestabilidad de las defensas y los daños estructurales en los caminos que conectan el interior tucumano.