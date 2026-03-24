Lionel Messi llegó al país y se entrena por la tarde con la Selección argentina

El futbolista Lionel Messi arribó este martes al país procedente de Estados Unidos y se sumará por la tarde al plantel de la Selección argentina que se entrenará en el predio que lleva su nombre en Ezeiza.

El jugador rosarino llegó a las 6:45 al Aeropuerto de Ezeiza y se trasladó hacia el citado predio donde el equipo argentino tendrá una práctica desde las 17:00 a puertas cerradas con vistas al partido frente a Mauritania que se llevará a cabo el próximo viernes en el estadio de Boca.

Messi regresa a Argentina tras haber logrado un nuevo récord en su carrera deportiva al alcanzar los 900 goles, mientras que, además, viene de convertir un nuevo tanto en el encuentro en el que Inter Miami venció a New York City por 3 a 2 en la quinta fecha de la Major League Soccer de Estados Unidos.

El astro argentino también estaría presente en el partido en el cual la Selección argentina se enfrentará a Zambia el próximo martes 31 de marzo y que será el último en suelo nacional antes del Mundial 2026.

Messi su suma a los futbolista que llegaron el lunes al país, entre los que se encuentran Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Franco Mastantuono, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone Nicolás Tagliafico y Joaquín Panichelli.

La Selección argentina se enfrentará a Mauritania el próximo viernes desde las 20:15 en La Bombonera, mientras que el martes 31 de marzo jugará en el mismo estadio ante Zambia.