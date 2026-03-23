Buscan la intervención de FATE para activar la planta y reincorporar a los 920 despedidos

El conflicto por el cierre de FATE sumó un nuevo capítulo con una iniciativa sindical que busca habilitar la intervención temporal de la planta para sostener la producción y preservar los puestos de trabajo. La propuesta, impulsada por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, ya comenzó a ser analizada en la Legislatura bonaerense.

El proyecto plantea que el Estado provincial pueda asumir una ocupación transitoria de la fábrica, sin alterar la titularidad de la empresa, con el objetivo de reactivar la producción de neumáticos y reincorporar a los trabajadores despedidos. La iniciativa es encabezada por el secretario general del gremio, Alejandro Crespo, quien mantuvo reuniones con legisladores para avanzar en su tratamiento.

Como parte de esas gestiones, se acordó un nuevo encuentro para el próximo miércoles, en el que se buscará consolidar apoyos políticos y definir los alcances de la eventual intervención. Desde el sindicato aseguran que ya existe un respaldo parlamentario inicial y que el objetivo es proteger el empleo y la continuidad de una actividad considerada estratégica.

El conflicto tiene un fuerte impacto social y económico. El cierre de la planta dejó a 920 personas sin trabajo y generó efectos en proveedores y sectores vinculados a la cadena de valor del neumático. En ese contexto, el SUTNA intensificó la presión sobre los distintos bloques legislativos para avanzar con una solución que evite la paralización definitiva de la producción.

La planta, ubicada en la localidad de San Fernando, en la zona de Virreyes, permanece ocupada por trabajadores desde el 19 de febrero de 2026, tras el anuncio de cierre. La medida de fuerza continúa vigente luego de que la Justicia resolviera suspender de manera provisoria el desalojo, al considerar la ocupación como una acción gremial legítima.



Mientras se profundizan las negociaciones, el escenario sigue abierto y con definiciones clave en los próximos días, en un conflicto que ya se instaló en el centro de la agenda sindical y política de la provincia.