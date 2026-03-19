Caída de bonos y riesgo país hacia los 620 puntos

El riesgo país volvió a consolidarse por encima de los 600 puntos básicos, alcanzando los 614 puntos según la medición de J.P. Morgan, de acuerdo a la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas.

En renta variable, los ADRs y el S&P Merval mostraron señales positivas: el índice porteño avanzó 2,8% hasta 2.768.681,47 puntos y, medido en dólares, subió 3% hasta ubicarse en u$s1.885,95, marcando sin embargo su tercera baja encadenada en la versión en dólares.

Los papeles líderes que más se destacaron en la rueda local fueron Sociedad Comercial del Plata (+10,7%), BBVA (+6,2%) y Edenor (+5,9%). En Wall Street también predominó el verde: BBVA (+6,4%), Edenor (+6%), YPF (+5,3%) y Grupo Supervielle (+4,8%). En la vereda opuesta, tuvieron pérdidas Corporación América (-3%), Loma Negra (-1,4%), Ternium (-0,6%) y MercadoLibre (-0,4%).

En renta fija, la sesión fue negativa para varios bonos: las principales caídas se observaron en el Bonar 2041 (-1,9%), el Global 2041 (-0,7%) y el Bonar 2035 (-0,5%), presión que se reflejó en la suba del riesgo país. Según Portfolio Personal Inversiones, la volatilidad global golpea a la deuda argentina y el contexto externo terminó imponiéndose, por lo que los bonos soberanos en dólares no pudieron sostener el incipiente impulso.

Más allá del frente externo, los títulos soberanos enfrentan interrogantes a nivel local: aunque el Banco Central mantiene un ritmo de compras de reservas, persisten dudas sobre la capacidad de comprimir spreads y sobre cuál será el próximo driver que permita mejorar las valuaciones.

En el plano internacional, los precios del petróleo fluctuaban por tensiones en Medio Oriente: tras ataques de Irán a instalaciones energéticas en la región —en represalia por un bombardeo en el yacimiento de gas South Pars— el Brent llegó a superar los u$s119 por barril en el pico de la noticia; en el momento de la medición el crudo se ubicaba en u$s107,71 por barril, factor que añade un componente de incertidumbre para los mercados globales.