La defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad de la causa Cuadernos

Tras la feria judicial, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) reanudó este martes el juicio por la causa "Cuadernos" con una fuerte ofensiva de la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su abogado, Carlos Beraldi, pidió formalmente la nulidad de todo lo actuado, argumentando que se está ante "un proceso nulo" viciado de origen por espionaje ilegal y direccionamiento judicial.

Durante 90 minutos, Beraldi centró su ataque en dos ejes: un "engaño de origen" o forum shopping para designar al juez y al fiscal, y una "estafa de los arrepentidos". Ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, afirmó: "Acá no hubo sorteo, no hubo nada: los eligieron a dedo", en referencia al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli.

Para probar la elección discrecional, la defensa exhibió un video de una entrevista al periodista Diego Cabot –quien aportó los cuadernos–, donde relata: "Yo lo llamé a Stornelli... Nos juntamos en un bar de Palermo... le mostré un par de cuadernos en fotocopia". Según Beraldi, esto demostraría que la evidencia se entregó eludiendo la vía oficial. "Antes de que este expediente se iniciara, ya el fiscal y el juez habían tomado contacto directo con la prueba", acusó, y agregó que Bonadio "daba indicaciones; que había que mantener el silencio".

El letrado aseguró que el expediente oficial narra una "ficción" y contiene "severas falsedades ideológicas" para encubrir esta maniobra, que a su juicio "no debe tener antecedentes, por su gravedad, en la Justicia argentina".

Vínculo con la "asociación ilícita" de D'Alessio

Beraldi fundamentó parte de su pedido en la reciente sentencia de la "Causa D'Alessio" (septiembre de 2025), que comprobó la existencia de una asociación ilícita dedicada al espionaje y la extorsión. Sostuvo que ese grupo mantenía "vínculos fluidos" con el fiscal Stornelli y que su accionar "pone en crisis la vida democrática".

En ese marco, vinculó directamente los métodos de esa asociación con la recolección de testimonios en la causa Cuadernos. "Se utilizó de manera delictiva la Ley del Arrepentido, generando extorsiones y requerimientos dinerarios", afirmó, sugiriendo que las confesiones de empresarios y funcionarios fueron obtenidas bajo presión.

Próximos pasos

La exposición de la defensa de CFK da inicio a una extensa etapa de litigio técnico. El TOF 7 deberá escuchar ahora los planteos de nulidad de las otras 27 defensas restantes, lo que ocupará todo el mes de febrero.

Recién en marzo la Fiscalía, a cargo de Fabiana León, presentará su respuesta. La acusación sostiene que la validez de los cuadernos fue ratificada por pericias oficiales y que la constitucionalidad de la Ley del Arrepentido cuenta con aval de la Corte Suprema. El tribunal tiene por delante un complejo debate antes de eventualmente pasar a la etapa de juicio sobre el fondo de la causa.