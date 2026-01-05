Las ventas aumentaron por debajo del 1% para los Reyes Magos

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete informó este lunes que las ventas de juegos y juguetes para el Día de los Reyes Magos registró una mejora del 0,9% en unidades con respecto al 2025, y lo atribuyó a una “intensa campaña de promoción” de la fecha

Según datos relevados por la Cámara del sector de producción y venta de juguetes, más del 80% de los regalos corresponden a juegos y juguetes, con una “marcada preferencia” por propuestas didácticas y de juego activo.

La promoción de la fecha como oportunidad de consumo incluyó acciones presenciales con los Reyes Magos en jugueterías de todo el país, lo que "permitió sostener el nivel de actividad y lograr una leve mejora frente al desempeño de Navidad, en un contexto de consumo todavía muy exigente", explicó Matías Furió, presidente de la Cámara.

En las jugueterías de barrio, donde predominan los productos nacionales y de menor precio, el ticket promedió rondó los $ 20.500 por unidad.

Para las cadenas de jugueterías, el ticket promedio alcanzó los $ 45.000, más que nada de productos importados y con licencias.

En los supermercados, el gasto promedio se ubicó cerca de los $ 9.500 debido al consumo de productos de verano (como los flota flota).

Los juguetes elegidos por los Reyes Magos

Juguetes orientados al aprendizaje temprano (formas, colores, números, letras y encastres).

Juegos de mesa en formato pocket.

Juguetes para usar al aire libre, como lanza aguas, flota flota, camioncitos, inflables y piletas de lona o inflables, muy probablemtente como respuesta a las altas temperaturas que se registraron durante las fiestas.

Los precios de los juguetes no aumentaron en comparación con el 2025, así que el aumento en la demanda, aunque leve, se mantuvo estable en un contexto de mayor planificación del gasto familiar.

En vez, lo que ayudó a celebrar a los Reyes Magos fueron las ofertas y las opciones para pagar: billeteras virtuales, planes de financiación y las promociones bancarias volvieron a ser determinantes para dinamizar las ventas.

Tanto fue así que más del 95% de las transacciones se realizaron mediante tarjetas de crédito, medios de pago electrónicos y cuotas sin interés.