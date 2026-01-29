Mercado Libre denunció a Temu, quien va a la Justicia

En medio del boom de las compras online en el exterior de productos para uso personal, que alcanzaron un récord el año pasado -crecieron 274,2% versus 2024 y totalizaron los US$ 894 millones-, Mercado Libre realizó una denuncia contra Temu, la plataforma de comercio electrónico china que es furor entre los argentinos junto con Shein, desde que se flexibilizaron las importaciones.

En agosto de 2025, Mercado Libre denunció al gigante asiático ante la Secretaría de Comercio por publicidad engañosa, al considerar que generaba una competencia desleal, contraria a las disposiciones del Decreto de Lealtad Comercial N° 274/2019. Comercio hizo lugar al planteo y dispuso una medida preventiva para que Temu baje estos mensajes en canales digitales propios o de terceros.

Si bien la denuncia es del año pasado, recién ahora el caso sale a la luz.

Pero el sitio chino, que opera con la razón social Elementary Innovation Pte Ltd, no se quedó de brazos cruzados y en noviembre del año pasado fue a la Justicia: le pidió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal una cautelar para intentar suspender la medida de la Secretaría.

Ahora, se espera que se sortee la causa y se defina en qué juzgado recae. Al respecto, esta semana, la Sala A de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió habilitar la feria judicial en el caso, "al único fin de expedirse respecto a la competencia material de este fuero", rechazando así la atribución de competencia decidida en autos y remitiendo las actuaciones a la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

En el mismo, el tribunal aclaró que "la habilitación de la feria constituye una medida de carácter excepcional, que debe ser aplicada restrictivamente solo en casos que no admitan demora en su tratamiento".

Fuentes allegadas a la causa aclararon, tras la polémica por el caso de Techint, que la denuncia no tiene relación con el debate por la apertura de las importaciones, que Mercado Libre apoya, postura que dejó en claro en varias ocasiones su fundador, Marcos Galperin.

La discusión se dio en noviembre cuando el CEO de la empresa en el país, Juan Martín de la Serna, pidió 'nivelar la cancha' con condiciones claras para competir. Fue en el foro anual de la consultora Abeceb. Días después, Galperin le bajó el tono a la polémica.

"Yo no estoy preocupado. Vamos a competir con ellos de la misma manera que competimos con ellos, hasta ahora en forma muy exitosa, en muchos otros países del continente", sostuvo en X, en relación a los antecedentes en otros mercados de la región.

A la controversia se sumó el diputado Miguel Ángel Pichetto, que lo cruzó en la misma red social. "Mejor empezá a preocuparte, Marcos Galperin, porque las plataformas chinas te van a pasar por arriba. Ya están impactando sobre tu negocio y en la pérdida de empleo de quienes trabajan en la distribución de envíos", publicó en ese entonces. Y presentó la "ley anti-Shein", que busca arancelar con una alícuota de 30% a estos productos importados.

Fuentes vinculadas a la causa agregaron que Mercado Libre compite con grandes jugadores en la región desde hace años. "La compañía opera en uno de los sectores más dinámicos y abiertos de la economía, donde coexisten plataformas globales, cadenas físicas, canales digitales y una enorme diversidad de empresas que ofrecen alternativas todos los días", explicaron.