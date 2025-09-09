Detuvieron en Palermo a un noruego condenado en su país más de 11 años de prisión

Un noruego que tenía pedido de captura tras fugarse luego de haber sido condenado a 11 años y 7 meses de prisión por formar parte de una organización criminal en su país, fue capturado en el barrio porteño de Palermo.

Un noruego que tenía pedido de captura tras fugarse luego de haber sido condenado a 11 años y 7 meses de prisión por formar parte de una organización criminal en su país, fue capturado en el barrio porteño de Palermo.

En las últimas horas efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la Ciudad de Buenos Aires a un sujeto de nacionalidad noruega sobre quien pesaba un pedido de captura internacional por delitos graves relacionados con estupefacientes, por formar parte de una organización criminal y conducir bajo los efectos del alcohol en su país.

La pesquisa contra el sujeto comenzó luego de que los investigadores hayan tomado conocimiento de la Notificación de Índice Roja en su contra. A partir de ese momento, los efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA emprendieron distintas diligencias con la ayuda de la bases de datos y los sistemas informáticos que proporciona la Organización Internacional de Policía Criminal (O.I.P.C. - Interpol).

En medio de la investigación, se realizó un intercambio de datos con colegas de la Oficina Central Nacional (OCN) Oslo, lo que permitió establecer que el acusado residía en un domicilio del barrio porteño de Palermo.

De este modo, se implantó una discreta vigilancia en las inmediaciones de un inmueble utilizado como vivienda de alquiler temporario con gran presencia de extranjeros, escenario que se incrementó en los últimos años.

Luego de varias horas de procedimiento, los federales lograron visualizar a un individuo con las mismas características del fugitivo, deteniendo su marcha con fines de identificación. Allí confirmaron que se trataba del encartado, materializaron su captura en la vía pública, sobre la calle Paraguay al 3900.

El detenido, noruego de 35 años, quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, a la espera de su extradición.