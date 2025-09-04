¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Onda estudiantil
HistoLetras
Virgen
Policía de la Provincia
Milan
El tiempo en Jujuy
compra online
Puestos de diarios
ARCA
pobreza
Nacionales

Los puestos de diarios podrán prestar servicios de correo

En el marco de la política de desregulación, permitirán a las paradas de diario cumplir el rol de operadores postales, ampliando su radio de acción hasta la entrega de tarjetas de crédito y pasaportes

Jueves, 04 de septiembre de 2025 11:13

Los puestos de diarios podrán prestar el servicio de operadores postales y se les permitirá realizar la entrega de papelería, paquetería y hasta documentación como tarjetas de crédito, DNI y pasaportes, en condiciones similares a las de una empresa de correo.

Los puestos de diarios podrán prestar el servicio de operadores postales y se les permitirá realizar la entrega de papelería, paquetería y hasta documentación como tarjetas de crédito, DNI y pasaportes, en condiciones similares a las de una empresa de correo.

La medida ya está en vigencia, a partir de la publicación en la edición de hoy del Boletín Oficial del decreto 629/2025, por el que se derogó el Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas, creado por el decreto 1025/2000.

De esta forma, las paradas de diarios sumarán otra actividad a las que ya realizan, como la venta de café, pan lactal, indumentaria y otros artículos, en un proceso de reconversión del trabajo tradicional del “canillita”, ante el auge de medios de comunicación digitales y una menor circulación y distribución de periódicos en formato de papel.

Qué servicios podrán ofrecer
El decreto le permite a los puestos de diarios la entrega de correspondencia en general; papelería, paquetería, servicio de guarda, depósito y entrega de productos adquiridos por terceros a través del comercio electrónico y entrega de tarjetas de crédito y débito, documentos de Identidad y pasaportes.

Previamente, deberán registrarse como operador postal ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) o acordar con un operador postal autorizado, que será en tal caso el sujeto responsable por la prestación del servicio ante el usuario y la Autoridad de Aplicación.

Eliminar restricciones al comercio
En los fundamentos de la medida, el Gobierno destacó que “lleva adelante diversas medidas tendientes a eliminar restricciones al comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”.

“De esta manera se promueven los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”, indicó, por lo que consideró necesario derogar el régimen aplicable para la venta y distribución de diarios, revistas y afines en la vía pública y lugares públicos de circulación de personas aprobado hace 25 años.

En consecuencia, tal actividad se entiende sujeta a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y a las normas locales que resulten aplicables, reconociéndole a los interesados el derecho a “acceder a un mercado abierto e incentivar la libre competencia y la igualdad ante la ley”.

Por otra parte, mediante el decreto 1005/2024 se desregularon diversos aspectos de la actividad postal y esa decisión “sirve como marco legal para que quienes venden diarios y revistas desarrollan dicha actividad”, sostuvo el Gobierno.

En ese contexto, se entiende que “el régimen jurídico aplicable a la venta y distribución de diarios, revistas y afines en la vía pública y lugares públicos de circulación de personas deviene innecesario, obsoleto y genera limitaciones que afectan a los actores que intervienen en dicha actividad”.

