Diputados debate el veto de Milei a la ley de emergencia en Discapacidad

La oposición buscaba esta tarde dar otro golpe en el recinto de la Cámara de Diputados y rechazar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de emergencia en Discapacidad.

La oposición buscaba esta tarde dar otro golpe en el recinto de la Cámara de Diputados y rechazar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de emergencia en Discapacidad.

Luego de habilitar sobre tablas el tratamiento en la sesión especial del expediente vinculado al veto, los bloques de la oposición necesitan juntar las dos terceras partes de los votos de los diputados presentes.

Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, un sector de la UCR y otros bloques minoritarios apoyan el rechazo al veto, postura que en caso de prosperar en Diputados deberá ser posteriormente ratificada en el Senado para restituir la vigencia de la ley de Discapacidad.

Al tomar la palabra, el diputado nacional del Frente de Izquierda Alejandro Vilca recordó que "los derechos de discapacitados están consagrados en la Constitución”.

“Cuando Milei ataca a los más vulnerables, tanto a personas con discapacidad como jubilados, decimos que es un cobarde al servicio del Fondo Monetario Internacional, porque para ellos sí hay plata”, lamentó el dirigente jujeño del PTS.