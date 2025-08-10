Finalizó el streaming del Conicet

La misión del Conicet en el fondo del mar argentino llegó a su fin en la tarde del domingo, tras dos semanas de exploración intensiva a más de 3000 metros de profundidad en el Cañón de Mar del Plata. La expedición, una colaboración sin precedentes, culminó con aplausos, gritos de alegría y un emotivo mensaje del robot submarino ROV SuBastian.

La misión del Conicet en el fondo del mar argentino llegó a su fin en la tarde del domingo, tras dos semanas de exploración intensiva a más de 3000 metros de profundidad en el Cañón de Mar del Plata. La expedición, una colaboración sin precedentes, culminó con aplausos, gritos de alegría y un emotivo mensaje del robot submarino ROV SuBastian.

Minutos antes de las 16 horas, el ROV SuBastian, un vehículo operado remotamente enviado por el Schmidt Ocean Institute (SOI) en conjunto con científicos del Conicet y otros institutos nacionales, mostró un cartel en el lecho marino que decía: “Gracias por el apoyo. Grupo de Estudios del Mar Profundo Argentino”. La tripulación celebró el cierre de la transmisión con la exclamación “¡dale campeón, dale campeón!”, reflejando el entusiasmo por los logros alcanzados.

La investigación, que comenzó el pasado 23 de julio, fue parte de la expedición “Talud Continental IV”, una iniciativa conjunta entre el Schmidt Ocean Institute y el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA). El objetivo principal fue explorar una región de alta biodiversidad en el Atlántico Sur, hasta ahora poco conocida, alcanzando profundidades de 3900 metros.

Uno de los hitos más destacados fue el uso por primera vez en aguas argentinas del ROV SuBastian, un robot capaz de capturar imágenes submarinas en ultra alta definición y recolectar muestras sin alterar el entorno. Las transmisiones en vivo de la misión rompieron todos los récords del Schmidt Ocean Institute, acumulando más de un millón de visualizaciones y miles de personas conectadas diariamente para observar los misterios de las profundidades locales. La transmisión de SuBastian incluso se convirtió en el segundo contenido más visto en YouTube, superando a reconocidos canales de streaming.

El equipo científico, respaldado por el Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR-Conicet), el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC), el Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (UBA) y el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-Conicet), se centró en analizar:

• Hábitats vulnerables

• ADN ambiental

• Carbono azul

• Biodiversidad bentónica

• La preocupante presencia de microplásticos y residuos humanos

Las imágenes y datos obtenidos durante estas dos semanas serán fundamentales para ampliar el mapa biológico del océano y aportar información crucial para la conservación de ecosistemas hasta ahora desconocidos.

Aunque la misión en Argentina ha concluido, el buque Falkor (too) no detiene su trabajo. Se trasladará inmediatamente al talud uruguayo para iniciar la expedición “Uruguay SUB 200: Viaje a lo Desconocido”, que reunirá a 37 científicos y explorará 50 puntos marinos desde el sur de Brasil hasta el norte argentino.

Además, el buque regresará a nuestro país. A fines de septiembre, se iniciará una nueva campaña en Argentina que se extenderá hasta el 29 de octubre, con el objetivo de explorar el sistema de Cañones Bahía Blanca y el sistema de cañones Almirante Brown, prometiendo más descubrimientos en las vastas profundidades de nuestro mar.