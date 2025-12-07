Escándalo en la ANDIS: la Justicia cierra el círculo de las primeras 15 indagatorias

El "Coimagate", la causa que investiga una "enorme trama de corrupción" en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ingresó en una etapa de definiciones. Este viernes concluyó la primera ronda de 15 indagatorias ante el juez federal Sebastián Casanello, con la mayoría de los acusados acogiéndose al derecho de no declarar.

Según el periodista Franco Mizrahi, el caso se encuentra en un momento crucial, ya que la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó al juez que determine la veracidad de los audios filtrados, un fallo que, según el análisis, podría "embarrar" el devenir de la pesquisa.

El Núcleo de la Acusación y los Acusados

El fiscal Franco Picardi y la UIF (Unidad de Información Financiera) acusan que en la ANDIS funcionó un sistema de recaudación ilegal que benefició a droguerías. La acusación apunta a que la asociación ilícita fue comandada por las más altas esferas del Poder Ejecutivo:

Liderazgo: La UIF sostuvo que la asociación ilícita fue "comandada por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner".

Imputados Clave: Entre los 15 investigados que optaron por el silencio se encuentran Diego Spagnuolo (extitular de la ANDIS e íntimo amigo del presidente Javier Milei), Daniel Garbellini (extitular de la Dirección “Incluir Salud”), y Miguel Ángel Calvete (empresario acusado de ser el jefe de la asociación ilícita).

La "Maniobra Nulidad": el Foco en los Audios

El hecho más determinante fue la decisión de la Cámara Federal porteña de ordenar a Casanello que determine si los audios filtrados de Spagnuolo, donde se escucha describir el sistema de coimas, son veraces.__IP__

Riesgo de la Causa: Esta orden pone el foco en la fuente de la denuncia y no en la "enorme trama de corrupción" ya revelada a través de otros elementos.

La Defensa: La defensa de Spagnuolo presentó peritajes privados sugiriendo que los audios fueron manipulados con Inteligencia Artificial, y activaron la teoría del "fruto del árbol envenenado" para anular todo el proceso judicial.

El Circuito del Dinero y las Próximas Indagatorias

Mientras Casanello debe definir los procesamientos (y se descuentan que serán muchos), el fiscal Franco Picardi prepara nuevas citaciones centradas en el blanqueo de los fondos ilegales.

Blanqueo: La fiscalía investiga a Sergio Mastropietro y Alan Pocoví como quienes habrían sido los encargados de darle "un destino lícito a las ganancias obtenidas ilícitamente" en la ANDIS.