Los casos policiales más impactantes del 2025

El año 2025 se trató de uno de los más impactantes respecto a casos policiales que marcaron un hito, entre las que se encuentran varias desapariciones, crímenes, reactivación de causas, robos y resoluciones judiciales importantes.

Secta rusa: ¿trata de mujeres en Bariloche?

Se dio inicio a una causa por presunta trata de mujeres en Bariloche por parte de un líder ruso conocido a nivel mundial. Se trata de Konstantin Rudnev, a quien se lo señala como fundador de una secta conocida en la década de 1990 en su país natal, y por lo que fue condenado a 11 años de prisión por abuso sexual.

Frente a esta sentencia, huyó de la República Montenegrina, donde tiene un pedido de captura emitido en octubre de 2024, momento en el que se supo que ingresó a la Argentina. Rudnev fue detenido el 28 de marzo en el aeropuerto de Bariloche cuando intentaba huir a Brasil. Al verse acorralado, intentó cortarse el cuello con una hoja de afeitar.

Permanecerá detenido con prisión preventiva hasta el 3 de abril de 2026 por la presunta trata con fines de explotación sexual en Río Negro.

Hallan restos humanos en una casa en Coghlan, aledaña donde vivió Gustavo Cerati

Restos humanos fueron hallados en el patio de una casa del barrio de Coghlan y semanas después, tras la ayuda de Antropología Forense, se determinó que se trataban de Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años, que había desaparecido en 1984.

La vivienda donde hallaron los restos pertenecen a la familia Graf, apellido conocido por la víctima debido a que Cristian Graf, quien actualmente vive, era compañero de Fernández. En estos momentos el sujeto es investigado por la Justicia.

Triple crimen en Tres Arroyos

Uno de los casos más espeluznantes del año. En la ciudad de Tres Arroyos un hombre, mató a su esposa, a sus dos hijos y luego se suicidó.

Fernando Dellarciprete, de 40 años, ahorcó y mató a su esposa, Rocío Villarreal (35). Después de cometer el primer asesinato, el hombre salió de su casa al mando de una camioneta Renault Duster y al llegar al paraje San Cayetano mató a sus dos hijos ahogándolos, y luego se suicidó al arrojarse debajo de un camión.

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

El presunto asesino serial Matías Jurado fue imputado por los asesinatos de personas en situación de calle, a quienes atraía con ofrecimientos de trabajo o alcohol para llevarlos a su casa en San Salvador de Jujuy, donde cometía los homicidios, luego los descuartizaba y dispersaba sus restos.

Si bien el hombre se declaró inocente, las muestras halladas en el domicilio coincidieron con el ADN de Jorge Omar Anachuri, de 68 años; Sergio Alejandro Sosa, de 25; Miguel Ángel Quispe, de 60; Juan José Ponce, de 51 y un quinto, Juan Carlos González. Además de otros dos perfiles que aún no fueron identificados.

Triple crimen con sello narco de Florencio Varela

El triple crimen con sello narco de Florencio Varela ocurrió el 19 de septiembre pasado, cuando Brenda Loreley del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), tres jóvenes residentes del partido bonaerense de La Matanza, fueron torturadas y asesinadas en una vivienda en el sur del conurbano.

Hasta el momento, hay 12 detenidos y un total de 15 personas que tendrían relación con la banda, por tanto, aún resta encontrar a tres sospechosos. El móvil de los asesinatos sería por el robo de droga.

Jubilados desparecidos en Río Negro: sólo está la camioneta con sus pertenencias

Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), una pareja de jubilados de Comodoro Rivadavia, desaparecieron el 11 de octubre de 2025 cuando salieron en una camioneta Toyota Hilux rumbo a la localidad de Camarones, en la provincia de Chubut.

La camioneta fue encontrada cerrada y sin ocupantes a seis kilómetros de la costa, con pertenencias personales en su interior, lo que motivó la intervención de la Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia y la realización de operativos terrestres y aéreos con drones y canes para ampliar la búsqueda en zonas de difícil acceso.

El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $5.000.000 por cada uno de los jubilados para quienes aporten datos útiles que permitan ubicar a Kreder y Morales, mientras la causa sigue en curso con distintas hipótesis.

Nueva investigación por bebés muertos en el hospital “La Nueva Maternidad” de Córdoba

A mediados de noviembre se dio inicio a una nueva causa por presuntos bebés muertos en un hospital provincia de Córdoba. Se trata de un caso similar al del Neonatal, donde una enfermera fue condenada, además de otros acusados.

En esta ocasión se trata del Hospital “La Nueva Maternidad” que avanza de manera significativa, aunque por el lado de las familias solicitan la quita del secreto de sumario para tener acceso al expediente y así saber con exactitud qué investigan. Actualmente son 12 las denuncias, hay tres médicos acusados y se analiza la utilización de un fármaco en el cuerpo de los recién nacidos.

Lian, un caso similar a Loan

Lian Gael Gómez Soraide fue visto por última vez el 22 de febrero en la localidad cordobesa de Ballesteros del Sud y hasta el momento no apareció.

Al despertar tras la siesta, los padres notaron que Lian ya no estaba, por lo que se realizaron rastrillajes con vecinos, bomberos, patrullas rurales, perros rastreadores, drones y helicópteros.

Ante esta situación, se activó el protocolo Alerta Sofía para desapariciones de menores, pero no hay novedades sobre el paradero del niño de tres años.

Uno de los abogados de la familia, Rodrigo Tripolone, solicitó la detención de vecinos y hermanos Raúl y José Ribera Zambrana por la presencia de material de abuso sexual infantil en sus celulares.

Kim, la nena asesinada por dos delincuentes menores

Kim Gómez fue asesinada en febrero cuando dos delincuentes, de 14 y 17 años, abordaron a su madre para robarle el auto en el barrio bonaerense de Altos de San Lorenzo. La progenitora logró descender del rodado, pero la menor de 7 años fue arrastrada durante 15 cuadras y falleció en el acto.

La huida terminó cuando los delincuentes chocaron contra un poste de luz, provocando que cayeran en una zanja, y se escaparon corriendo hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades.

La jueza María José Lescano rechazó la domiciliaria para el menor de los malhechores, motivo por el que permanecerá alojado un reformatorio de durante dos años, mientras que su cómplice irá a juicio por el delito de homicidio en ocasión de robo.

Cinco argentinos detenidos en Miami por cometer robos como “mecheros”

Cinco hombres argentinos fueron detenidos en Miami por intentar robar a través de la modalidad mecheros en el paseo de compras estadounidense Dolphin Mall.

El pasado 2 de diciembre, los mendocinos Diego Luis Xiccato de 46 años, Mauricio Ariel Aparo, de 49, Sebastián Luis Moya, de 41, Juan Manuel Zuloaga, de 49, y Juan Pablo Rua, de 45, fueron imputados con los cargos de robo minorista y la orquestación de un plan de defraudación.

Los cinco fueron devueltos a su Mendoza natal y la jueza Mindy Glazar los convocó para el 29 de enero, poco antes de permitirles la salida de Estados Unidos, sin haberles impuesto por el momento ninguna condena migratoria.

Una menor resultó herida de gravedad por una bala perdida en Navidad

Angelina, una niña de 12 años, resultó gravemente herida luego de recibir el impacto de una bala perdida en su cráneo durante los festejos por Navidad en Villa Sarmiento.