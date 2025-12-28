23°
28 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

alto comedero
Diiocesis de Jujuy
La Mendieta
Servicios
vialidad provincial
Río Grande
crimen
Femicidio
el clima en Jujuy
conductor alcoholizado
alto comedero
Diiocesis de Jujuy
La Mendieta
Servicios
vialidad provincial
Río Grande
crimen
Femicidio
el clima en Jujuy
conductor alcoholizado

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
Libertador

Conductor alcoholizado chocó y quiso darse a la fuga

El automóvil impactó primero contra un árbol y dos postes.

Domingo, 28 de diciembre de 2025 21:04

Un siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en el barrio San Francisco, de la localidad de Libertador General San Martín, cuando un conductor en estado de ebriedad perdió el control de su vehículo, chocó contra un árbol y dos postes, e intentó huir del lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana sobre la avenida Soberanía Nacional. De acuerdo a testigos, el automóvil impactó primero contra un árbol y dos postes, uno perteneciente a la Cooperativa de Servicios y otro de Teleaudio, ocasionando daños materiales.

Tras el accidente, el conductor intentó retirarse del lugar, pero fue interceptado por personal policial que acudió tras el alerta de vecinos. Al ser sometido al test de alcoholemia, el resultado fue positivo, confirmando que circulaba bajo los efectos del alcohol.

El hombre fue demorado y se le labraron las actuaciones correspondientes por conducción en estado de ebriedad, quedando a disposición de la Justicia. 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD