Conductor alcoholizado chocó y quiso darse a la fuga

Un siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en el barrio San Francisco, de la localidad de Libertador General San Martín, cuando un conductor en estado de ebriedad perdió el control de su vehículo, chocó contra un árbol y dos postes, e intentó huir del lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana sobre la avenida Soberanía Nacional. De acuerdo a testigos, el automóvil impactó primero contra un árbol y dos postes, uno perteneciente a la Cooperativa de Servicios y otro de Teleaudio, ocasionando daños materiales.

Tras el accidente, el conductor intentó retirarse del lugar, pero fue interceptado por personal policial que acudió tras el alerta de vecinos. Al ser sometido al test de alcoholemia, el resultado fue positivo, confirmando que circulaba bajo los efectos del alcohol.

El hombre fue demorado y se le labraron las actuaciones correspondientes por conducción en estado de ebriedad, quedando a disposición de la Justicia.