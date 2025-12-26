El Presupuesto 2026 recibió luz verde en la Cámara alta

El oficialismo aprobó anoche por amplio margen el proyecto de ley Presupuesto 2026, en medio de un extenuante debate. La iniciativa en general sumó 46 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención. Luego se pasó a la votación en particular, en donde generaba particular controversia el artículo 30 del capítulo II: allí se dio la victoria más importante de La Libertad Avanza, ya que también logró aprobarlo con 42 apoyos, 28 rechazos y 2 abstenciones.

El kirchnerismo había pedido que se vote nominalmente el artículo 30 para que "la sociedad sepa" cómo se pronunció cada senador. Eso también fue rechazado. Las dudas que persistían antes de la votación eran en torno a si el Gobierno conseguiría los votos en el tratamiento en particular del artículo 30, que elimina los pisos de inversión, en ciencia y tecnología que fueron establecidos en diferentes leyes y que están calculados en relación con un porcentaje del PBI.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo reunió el apoyo en general de casi todas las fuerzas políticas con representación en la Cámara alta con excepción de la mayoría kirchnerista del interbloque Popular, conglomerado que diferentes expresiones del peronismo.

No obstante, por primera vez desde que asumió Javier Milei la presidencia, no hubo unanimidad en el PJ del Senado. Al menos tres senadores de Convicción Federal -entre ellos la jujeña Carolina Moisés- votaron a favor en general del Presupuesto 2026. Igual postura tuvieron los otros dos senadores por Jujuy, los oficialistas Ezequiel Atauche y Vilma Vedia.

Fue la primera vez que el peronismo votó dividido en el Senado, en una nueva señal de la vertiginosa pérdida de poder de Cristina Kirchner en el Congreso.

El quórum

Al momento de comenzar la sesión había 47 senadores presentes de todos los bloques. Tras la entonación del Himno Nacional, la vicepresidente Victoria Villarruel le tomó juramento a Enzo Fullone, libertario rionegrino que reemplazó a Lorena Villaverde, que no pudo jurar su banca por las impugnaciones por sus antecedentes judiciales vinculados con una causa por narcotráfico.

El oficialismo no tenía demasiado margen para el error, ya que necesitaba de una ley de Presupuesto 2026 para mostrar a los mercados y, sobre todo, negociar con el FMI los pagos de la deuda que vencen en enero.

El temario de la sesión incluyó, también, el proyecto de ley denominado de Inocencia Fiscal, que relaja los parámetros para el delito de evasión fiscal y facilita el blanqueo de dólares ocultados fuera del sistema financiero.

Bullrich cerró el debate de la sesión: "Estamos votando si la Argentina vuelve creer en si misma". "Lo que yo digo es que el daño que se hizo en la argentina no solo fue económico, fue emocional, cultura, moral. Pero hace dos años, los argentinos después de un gobierno terrible, elegimos cambiar el método, el sistema. Preferimos, por duro que fuera, dejar los problemas debajo de la alfombra y decidimos enfrentarlos", amplió minutos antes de la votación.