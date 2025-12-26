Córdoba aplicará multas a padres que no vacunen a sus hijos

El Ministerio de Salud de Córdoba implementará sanciones para los adultos responsables que no cumplan con la vacunación obligatoria de niñas, niños y adolescentes. El ministro Ricardo Pieckenstainer confirmó la medida este viernes 26 de diciembre, tras la modificación del Código de Convivencia provincial, con el objetivo de reforzar la cobertura de inmunización y garantizar el derecho a la salud frente al aumento de enfermedades prevenibles.

El proyecto incorpora el artículo 75 bis y fija castigos específicos para padres, madres y tutores. “Queremos garantizar la obligatoriedad de las vacunas del Calendario Nacional”, expresó Pieckenstainer en su cuenta oficial de X. La normativa también incluye a los profesionales de la salud, quienes deberán denunciar los casos detectados en centros asistenciales.

La sanción económica principal se estableció en 50 Unidades Fijas (UF) por cada incumplimiento. Según la referencia del precio del litro de nafta súper de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC), la multa asciende a $84.800. En caso de reincidencia, la ley dispone que el mínimo y el máximo de la penalidad se tripliquen de manera automática.

El Código de Convivencia prevé alternativas para quienes no puedan pagar. Los jueces podrán disponer hasta cinco días de arresto efectivo o tareas comunitarias en hospitales públicos. Estas medidas apuntan a reforzar la conciencia sobre la importancia del sistema sanitario y la prevención de contagios.

Desde el Gobierno provincial aclararon que la normativa no persigue cuestiones ideológicas. Señalaron que el objetivo central es garantizar el cumplimiento de una obligación establecida por leyes nacionales de salud. La autoridad competente recibirá los reportes de médicos y funcionarios para actuar ante cada omisión registrada.

Los detalles sobre la Unidad Fija

Las multas en Córdoba se calculan a partir de la Unidad Fija (UF), equivalente al valor de un litro de nafta súper. De acuerdo con la última actualización informada por la FECAC, cada unidad representa $1.696.

Si se registra una segunda falta, la penalidad supera los $250.000 debido a la cláusula que triplica los montos. Este mecanismo asegura que la sanción mantenga su efecto preventivo frente a variaciones económicas.