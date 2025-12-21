Javier Milei no vetará Presupuesto 2026

En una entrevista, el presidente Javier Milei abordó diversos temas, desde la economía hasta la política regional, destacando su optimismo sobre la inflación y su postura crítica hacia el presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Defendió la reforma laboral que impulsa en el Congreso y sostuvo que es “a favor de los trabajadores”.

“La reforma laboral no es en contra de nadie. Es a favor de los trabajadores, que haya más trabajo y mejores remuneraciones”, enfatizó Milei.

A su entender, “hay gente que tiene algunos beneficios, algunas prebendas y eso hace que cuando uno toca, hace ruido”.

Insistió en que a partir de mediados de 2026 la inflación empezará en cero mensual. “En junio o agosto la inflación va a empezar con cero”, señaló el jefe de Estado.

Y agregó: “Nosotros, a diferencia de otros programas nosotros hicimos el ajuste tarifario durante el programa, no engañamos a la gente”.

Consultado por el estado de salud de la ex mandataria Cristina Kirchner, expresó su respeto por la vida humana al desear una pronta recuperación a Cristina Kirchner.

Sobre el final de la entrevista, el presidente pidió que se normalice la situación en Venezuela y que el país caribeño pueda recuperar la convivencia democrática alterada por el régimen del dictador Nicolás Maduro. “Ojalá se sepa todo lo que hizo”, dijo Milei