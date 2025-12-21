14°
21 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

La Quiaca
palomas
Servicios
El tiempo en Jujuy
Seccional 17°
San Pedro
Siniestro Vial
La Quiaca
palomas
Servicios
El tiempo en Jujuy
Seccional 17°
San Pedro
Siniestro Vial

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1485.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

Javier Milei no vetará Presupuesto 2026

En diálogo con La Cornisa, conducido por Luis Majul, el jefe de Estado dijo que no vetará la norma 

Domingo, 21 de diciembre de 2025 21:55

En una entrevista, el presidente Javier Milei abordó diversos temas, desde la economía hasta la política regional, destacando su optimismo sobre la inflación y su postura crítica hacia el presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Defendió  la reforma laboral que impulsa en el Congreso y sostuvo que es “a favor de los trabajadores”.

“La reforma laboral no es en contra de nadie. Es a favor de los trabajadores, que haya más trabajo y mejores remuneraciones”, enfatizó Milei.

A su entender, “hay gente que tiene algunos beneficios, algunas prebendas y eso hace que cuando uno toca, hace ruido”.

Insistió en que a partir de mediados de 2026 la inflación empezará en cero mensual. “En junio o agosto la inflación va a empezar con cero”, señaló el jefe de Estado.

Y agregó: “Nosotros, a diferencia de otros programas nosotros hicimos el ajuste tarifario durante el programa, no engañamos a la gente”.

Consultado por el estado de salud de la ex mandataria Cristina Kirchner, expresó su respeto por la vida humana al desear una pronta recuperación a Cristina Kirchner. 

Sobre el final de la entrevista, el presidente pidió que se normalice la situación en Venezuela y que el país caribeño pueda recuperar la convivencia democrática alterada por el régimen del dictador Nicolás Maduro. “Ojalá se sepa todo lo que hizo”, dijo Milei

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD