La CGT amenazó con un paro en contra de la reforma laboral

La CGT se movilizó ayer para buscar una demostración de fuerza contra la "regresiva y precarizadora" reforma laboral que pretende aprobar el oficialismo en el Congreso. El triunvirato de nuevos secretarios generales de la central obrera lanzó la amenaza de un paro general, en caso de que el Gobierno mantenga el avance de su proyecto. "Es el primer paso de un plan de lucha. Sigan sin escucharnos los que están acá atrás [por la Casa Rosada] y terminaremos en un paro nacional", advirtió Jorge Sola, líder del Sindicato del Seguro y uno de los triunviros de la nueva conducción obrera. "No hay libertad sin justicia social, le pese a quien le pese", completó. Fue el encargado del cierre de los discursos.

Octavio Argüello, otro de los triunviros de la nueva conducción de la CGT, representante del gremio de camioneros, fue el primer orador. Adelantó la postura cegetista que luego profundizarían los otros dos secretarios generales, Sola y Cristian Jerónimo (sindicato del vidrio). "Si no nos escuchan, estoy convencido de que vamos a terminar en un paro nacional", dijo, antes de que tomara la palabra Jerónimo, quien denunció el contexto en el que se discute la reforma que quiere el Gobierno. "Se perdieron 276.000 puestos de trabajo y 20.000 pymes han cerrado. ¿De qué modelo exitoso hablan?", advirtió Jerónimo.

"Tenemos que ganar la calle. No podemos entregar nuestros derechos", señaló Argüello. "Les decimos a los senadores: ojo con lo que hacen porque el pueblo y la Patria se los van a demandar", advirtió ante el avance del proyecto laboral en la Cámara alta. El acto cegetista se desarrolló antes de que se supiera que el tratamiento de la reforma laboral pasaba para el 10 de febrero.

Jerónimo, por su parte, se preguntó "¿Dónde están la lluvia de dólares y los salarios en dólares?", y remarcó que "este modelo ya fracasó". Además, añadió: "Esta reforma laboral está redactada maliciosamente a favor de las grandes corporaciones de la Argentina".

Antes del cierre del acto con la marcha peronista a todo volumen, habló Sola. "Hace dos años que se viene destruyendo el tejido productivo, con apertura de importaciones y cierre de pymes. Cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por mes son despedidos", sintetizó.

El jefe del gremio del seguro dijo que el proyecto de reforma laboral "tiene más de 50 años", porque en la década del 70 lo quisieron implementar "los milicos". Consideró que en los años 90 y en 2001 también se intentó llevar adelante, y que ahora "viene con más fuerza".

"Quieren crear un fondo para que despedir sea gratis", reprochó Sola. Criticó también las iniciativas de reforma tributaria ("para que los ricos sean más ricos") y de reforma penal ("para reprimir").

La escenografía montada por la central obrera peronista incluyó un telón celeste de fondo el que se leía, en letras blancas, "En defensa del trabajo y la dignidad". La misma leyenda se dispuso sobre el atril desde el que dieron sus discursos los tres nuevos secretarios generales.