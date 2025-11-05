Ordenaron detener a uno de los abogados del clan Sena

Ordenaron detener a Nicolás Boniardi, uno de los abogados que integra la defensa de Emerenciano Sena, por amenazar a un perito durante el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Boniardi es colaborador de Ricardo Osuna, quien encabeza el equipo que defiende a líder del clan Sena, y su imagen ya se había hecho pública cuando lo sacaron de la selección del jurado porque la Policía lo descubrió utilizando el celular y filmando a los postulantes, situación que está prohibida para resguardar sus identidades.

Tras ello, el colaborador fue expulsado de la sala y quedó detenido. Además, le secuestraron el celular, que quedó en poder de los peritos.

Ayer, Boniardi fue convocado para que diese la clave del aparato por voluntad propia, pero cuando llegó al Gabinete Científico se negó y amenazó al perito con pegarle.

Esto provocó una discusión en el establecimiento, por lo que se le pidió que se retire.

Hoy la fiscal Roxana Soto, durante una nueva audiencia del juicio, pidió su detención.