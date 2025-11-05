°
Donación de sangre
robos
Cristina Kirchner
compra de armas
sesiones extraordinarias
interés municipal
Hospital Garrahan
CFK
Claudia Sheinbaum
Lionel Messi
Nacionales

‘Fred’ Machado llegó a Ezeiza para ser extraditado a EE.UU

Esta noche parte hacia Houston junto a personal de la PFA.

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 21:50

El empresario argentino Federico "Fred" Machado, acusado de tener vínculos con el narcotráfico y de haber financiado la campaña de José Luis Espert, llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza, desde donde partirá esta noche en carácter de extraditado hacia Estados Unidos.

Machado está alojado momentáneamente en el Puesto 1 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a la espera de la salida del vuelo, programado para las 22, rumbo a la ciudad de Houston.

Machado es investigado por la Justicia estadounidense, particularmente por el Tribunal de Distrito del Este de Texas, por su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas en el exterior y en la Argentina.

En abril del año 2021, fue detenido en el aeropuerto de la provincia de Neuquén, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición.

