Tarifas: 7,5 millones de familias perderán los subsidios en luz y gas

El Gobierno implementará cambios en los subsidios a la luz, el gas y las garrafas a partir del 1 de enero de 2026 en todo el país. La idea del Ministerio de Economía es otorgar la ayuda "solamente a quienes la necesitan, cuando la necesitan", por lo que focalizará el gasto público y continuará el ajuste fiscal el año que viene. Esto se reflejará para los usuarios como un nuevo aumento en las boletas. El impacto será principalmente sobre 7.500.000 familias que perderán los subsidios, un 45% de la población argentina.

Los otros 9.100.000 millones hogares que mantendrán la ayuda del Estado nacional tendrán modificaciones en sus bloques de consumo subsidiables, que se ajustarán según la estación del año.

Los cambios serán sometidos a una consulta pública online en los próximos días y se aplicarán al comienzo del Año Nuevo. Con ellos, el Gobierno aspira a bajar los subsidios a la energía por el equivalente al 0,65% sobre el PBI de 2025 al 0,5% en 2026.

Fin a la segmentación

La primera modificación es que se desmontará la segmentación de tarifas que está vigente desde fines de 2022 y se pasará a un nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Las actuales categorías de 3 niveles de usuarios según ingresos y patrimonios se eliminarán, y quedarán 2 tipos de hogares: sin subsidios y con subsidios.

Los usuarios sin subsidios serán los que cobren por grupo familiar el equivalente a más de 3 canastas básicas totales o "de pobreza", o unos $ 3.641.397 por mes. Se mantendrán también como criterios de exclusión de la ayuda del Estado a quienes tengan 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años; 3 o más inmuebles; una embarcación o aeronave de lujo.

Los usuarios con subsidios serán todo el resto: los que cobran menos de $ 3.641.397 por hogar y no cumplen todos los criterios previos. En luz serían unos 9.100.000 hogares.

Se estima que actualmente el 40% de los hogares son categoría "N1 - Ingresos altos", que tienen subsidios a la energía eléctrica y el gas natural por red pero mucho menos que los usuarios "N3 - Ingresos medios" y "N2 - Ingresos bajos"; estos últimos dos representan el 60% del universo.

Con este primer cambio, los hogares N1 pagarán por completo el costo de la generación de electricidad y la producción de gas, mientras que unas 140.000 familias (el 1% del total) que están hoy categorizadas como N3 también perderán el subsidio.

Hasta el momento, los usuarios residenciales pagaban así:

- Los de mayores ingresos, el 89% del costo pleno de la energía eléctrica y el 76% del gas (por ende, tenían un subsidio del 11% y el 24%).

- Los de ingresos medios, el 44% del precio mayorista de la luz y el 25% del gas (subsidio del 56% y el 75%).

- Los de ingresos bajos, el 30% y 20%, respectivamente (subsidio del 70% y 80%).