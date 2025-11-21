El Riesgo País salta a 647 puntos este viernes, luego de haber perforado los 600 puntos al promediar la semana.

El indicador soberano que elabora JPMorgan muestra una tendencia negativa que se inició en la segunda parte de la rueda de ayer.

En la jornada de hoy los títulos muestran mayoría de bajas.

El deterioro coincide con trascendidos acerca que el préstamo de bancos por US$20.000 millones se reduciría a US$ 5.000 millones. Esos rumores fueron desmentidos hoy por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Sin embargo, esta decisión estaría vinculada a un mejor clima financiero con relación a la Argentina.

En tanto, en la apertura de los negocios el MERVAL cae 2,1%.