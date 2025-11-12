Nueva marcha de jubilados y ya hay detenidos

En la habitual marcha de jubilados que se desarrolla de forma periódica durante los miércoles en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, se registraron nuevos enfrentamientos entre los manifestantes y los miembros de la Policía Federal que desplegó un operativo en la zona.

Por el momento, hay al menos dos personas que fueron demoradas por resistencia a la autoridad. Según se pudo en las imágenes de las cámaras de los canales de televisión que estaban presentes, uno de los detenidos era el padre Paco Olveira, un sacerdote que se ha hecho presente en reiteradas oportunidades en este tipo de movilizaciones.

En ese sentido, de acuerdo con las primeras reconstrucciones, los manifestantes comenzaron a realizar la caminata por la vereda y esto llevó a los enfrentamientos con los miembros de la Policía Federal que impedían que bajaban la vereda.

“Exigimos hablar con los responsables. Solo venimos a orar. Era un grupo de jubilados con los que Paco se acercó a hablar para que vengan a nuestro espacio de oración”, señaló uno de los pastores que acompañó la marcha.

De hecho, hace algunos meses, el sacerdote quedó en medio del enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y fue detenido y posteriormente liberado. “No me detuvieron porque soy cura. Tengo una herida en la cabeza”, señaló el sacerdote en diálogo con Crónica.

“Son unos animales”, se escuchó decir a uno de los manifestantes en el momento que se produjo el forcejeo con los efectivos que estaban en el lugar.

Hay un vallado en la zona en los alrededores del Congreso, que corta la intersección de Hipólito Yrigoyen y avenida Rivadavia con el comienzo de la avenida Callao. Así, evitan que los manifestantes corten la circulación de los vehículos por la continuación de Entre Ríos.