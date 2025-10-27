La Sociedad Argentina de Pediatría alerta por el aumento de la tos convulsa

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitió una alerta dirigida a equipos de salud y a la comunidad con el objetivo de advertir sobre el aumento de casos de coqueluche, también conocida como tos convulsa, en la población pediátrica de Argentina.

Según el último parte del Ministerio de Salud de la Nación, la enfermedad causó la muerte de cuatro niños en lo que va del año. La entidad médica instó a través de un documento a reforzar la vigilancia epidemiológica y a mejorar las coberturas de vacunación ante el incremento de diagnósticos, principalmente en niños menores de cinco años.

Según el documento elaborado por los Comités de Epidemiología e Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la cantidad de casos reportados en 2025 ya triplica la cifra registrada el año anterior, lo que evidencia una tendencia sostenida al alza en distintas regiones del país.

En el informe, la SAP detalló que, hasta la fecha, de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) se han notificado 3.441 casos sospechosos de coqueluche en 2025, de los cuales 333 fueron confirmados y 288 de estos mediante pruebas de laboratorio. Tierra del Fuego encabeza la lista con la mayor incidencia acumulada, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. La mayoría de los diagnósticos se concentran en menores de 5 años, especialmente en lactantes menores de 6 meses, un grupo particularmente vulnerable a las formas graves de la enfermedad.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya había advertido en junio sobre el resurgimiento de la coqueluche en la región, instando a los países a fortalecer la vigilancia epidemiológica y a monitorear de manera continua las coberturas de vacunación. En Argentina, el incremento de casos comenzó a observarse a fines de 2024, pero la magnitud actual supera ampliamente los registros previos.

Vacunar para prevenir

La SAP enfatizó que “la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir las formas graves y las muertes por coqueluche”. Se apunta a alcanzar y sostener coberturas del 95% en todos los grupos objetivo, pero la meta está lejos. En el año 2024 las coberturas para quintuple/ sextuple del primer refuerzo 15-18 meses fue de solo el 68 %.

Según el Calendario Nacional de Vacunación, la vacuna está indicada a los 2, 4 y 6 meses: vacuna quíntuple o pentavalente (esquema primario). A los 15-18 meses: vacuna quíntuple o pentavalente (primer refuerzo). A los 5 años (cohorte 2020): vacuna triple bacteriana celular (segundo refuerzo). A los 11 años (cohorte 2014): triple bacteriana acelular (tercer refuerzo).

Para embarazadas: una dosis de triple bacteriana acelular en cada embarazo a partir de la semana 20 de gestación, independientemente del antecedente de vacunación. En el caso de Personal de salud en contacto con niños menores de un año: una dosis de triple bacteriana acelular cada 5 años. Y convivientes con recién nacidos prematuros de menos de 1500 gramos: una dosis de triple bacteriana acelular.