24 de Octubre,  Jujuy, Argentina
La China Suárez
La FUA
lobo
Valu cervantes
ruta 9
belgrano
Nacionales

Inundación en un barrio porteño por la rotura de una cañería

El hecho se dio en la intersección de las calles La Pampa y Ramsay.

Viernes, 24 de octubre de 2025 18:34

El barrio porteño de Belgrano se vio afectado esta mañana por la rotura de una importante cañería en la intersección de las calles La Pampa y Ramsay que provocó una gran inundación.

El incidente ocurrió alrededor de las 9 de la mañana y, por ello, personal técnico y operativo de AySA se desplazó al lugar para realizar maniobras de cierre de válvulas y evitar el anegamiento de la zona, así como avanzar con las tareas de reparación correspondientes.

Se trata de la segunda rotura registrada en la zona en los últimos meses, aunque en esta oportunidad no se trata de la misma cañería. Debido a que no hubo ninguna variación de presión o evento técnico que pueda haber afectado la infraestructura, la empresa no descarta causas externas que hayan provocado estos incidentes.

Por otro lado, la empresa informa que la afectación al servicio en la zona será mínima ya que, por las características de la red, es posible compensar el suministro desde otros sectores. Mientras se realicen las tareas de reparación, la circulación del tránsito sobre la calle La Pampa entre Ramsay y Figueroa Alcorta permanecerá interrumpida.

