Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral

Los electores de todo el país que se presentarán a votar el próximo 26 de octubre para las elecciones legislativas nacionales, ya pueden consultar el padrón electoral para las elecciones de octubre 2025, ya que la CNE (Cámara Nacional Electoral) lo puso a disposición de la ciudadanía el martes 16 de septiembre.

Los electores habilitados para votar son los que aparecen en el padrón electoral definitivo de la CNE, que se puede consultar ingresando al sitio oficial con el número de DNI, género, distrito y código de validación.

La consulta de este documento permite contar con toda la información necesaria para ir a votar: nombre y dirección del establecimiento, número de mesa y número de orden correspondiente a cada elector.

Qué vota cada provincia el 26 de octubre

Los argentinos que se encuentren empadronados elegirán a los representantes que ocuparán las 24 bancas del Senado de la Nación y las 127 butacas de la Cámara de Diputados que se renuevan en 2025.

Estas provincias elegirán senadores:

Salta: tres

Chaco: tres

Santiago del Estero: tres

Entre Ríos: tres

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: tres

Neuquén: tres

Río Negro: tres

Tierra del Fuego: tres

Estas provincias elegirán diputados:

Jujuy: tres

Salta: tres

Formosa: dos

Tucumán: cuatro

Chaco: cuatro

Santiago del Estero: tres

Catamarca: tres

Santa Fe: nueve

Corrientes: tres

Misiones: tres

Córdoba: nueve

La Rioja: dos

San Juan: tres

San Luis: tres

La Pampa: tres

Buenos Aires: 35

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 13

Mendoza: cinco

Chubut: dos

Santa Cruz: tres

Tierra del Fuego: dos

Vale recordar que Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero también tendrán elecciones locales de forma simultánea con las nacionales.

Cómo se vota el 26 de octubre

La Boleta Única Papel (BUP) reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figurarán en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.

La CNE (Cámara Nacional Electoral) publicó un video explicativo en el que figura todo el proceso de votación con la boleta única de papel y cómo elegir cada categoría de cargos.

Las fechas más importantes del cronograma electoral nacional 2025

La CNE estableció el cronograma que detalla todos los pasos hasta llegar a la votación general del próximo 26 de octubre.