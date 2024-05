Misiones: fracasó la negociación salarial con la Policía y continúa la protesta

En medio de la fuerte tensión, fracasó la negociación salarial entre el gobierno de Misiones y la policía, y la protesta seguirá de forma indefinida.

Los efectivos se reunieron con el ministro Coordinador del Gabinete, Ricardo Llera, pero aseguran que la oferta no alcanza a satisfacer las demandas de los policías activos, retirados y del personal penitenciario, quienes continúan exigiendo un incremento mayor.

Al respecto, Ramón Amarilla, vocero policial de Misiones, aseguró que “la propuesta que nos ha traído el Gobierno es irrisoria, no han mejorado nada ni hubo acuerdo. No va a haber acuerdo porque no hay voluntad en lo político de resolver esto”.

Luego del subibaja del domingo, el conflicto planteado por una porción del personal policial, impulsado por retirados y acompañado por familiares, entró en zona de definiciones. Esta mañana hubo contactos entre los líderes de la protesta y funcionarios provinciales. Acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el mediodía. Las charlas se retomarán luego del anuncio de incremento de haberes que hará Passalacqua.