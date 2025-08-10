Robó en una feria e intentó esconderse en una iglesia

Un hombre robó prendas de vestir en una feria de la ciudad de Libertador General San Martín, intentó esconderse en una iglesia y fue detenido.

Fuentes consultadas por este matutino, indicaron que el episodio se registró ayer alrededor de las 11.30 en la feria Teodosio López del barrio Eva Perón de la mencionada ciudad.

En esas circunstancias un hombre de 29 años sustrajo prendas de vestir que exhibían una joven de 25 años y emprendió la fuga con dirección a la ruta nacional N°34.

Los damnificados alertaron de inmediato a una comisión de efectivos policiales del Centro de Gestión y Seguridad Ciudadana de la Unidad Regional 4 que realizaban un recorrido preventivo, quienes protagonizaron una persecución.

Mientras el inculpado escapaba, se percató de la presencia policial e intentó esconderse dentro de la iglesia Vicaría, pero fue aprehendido en el lugar.

El protagonista fue trasladado a la Unidad Regional 4, donde quedó a disposición de la Justicia, y las prendas de vestir sustraídas fueron secuestradas.

En tanto la damnificada pudo recuperar sus bienes y radicó la correspondiente denuncia contra el malviviente.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la dependencia policial actuante, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.