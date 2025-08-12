¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
12 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

PALPALÁ
Chaco
La Quiaca
Gremios
COPA FEDERAL
CASA DEL HORROR
Liga del Ramal
Liga quebradeña
PRIMERA NACIONAL
PALPALÁ
Chaco
La Quiaca
Gremios
COPA FEDERAL
CASA DEL HORROR
Liga del Ramal
Liga quebradeña
PRIMERA NACIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1335.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Pasó la 9º fecha de una atractiva competencia

El Torneo Clausura tuvo los encuentros en Primera y Cuarta.

Martes, 12 de agosto de 2025 01:02

Concluyó la 9º fecha del Torneo Clausura 2025, que organiza la Liga del Ramal en Primera y Cuarta División.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Concluyó la 9º fecha del Torneo Clausura 2025, que organiza la Liga del Ramal en Primera y Cuarta División.

En la cancha del Club Río Negro Chalicán, el dueño de casa recibió la visita de Río Grande de Las Mendieta con quién igualó 3 a 3 bajo el control de Emilio Chocobar. En Cuarta División, el "azucarero" se impuso 4 a 1.

En el "Fortín de barrio Belgrano", Tiro y Gimnasia superó 1 a 0 a Atlético El Polo con el arbitraje de Víctor Cardozo. En Cuarta División, el "lobo" sampedreño ganó 4 a 2.

También en el predio de Atlético Providencia, el local goleó 4 a 0 a Atlético La Merced donde el juez fue Matías Sepúlveda. En Cuarta División, La Merced triunfó por 3 a 1.

Y en el estadio "Visera de Cemento", Atlético San Pedro goleó por 5 a 1 al Club Parapetí, duelo dirigido por Ezequiel Campbell. Los goles de los "millonarios" fueron obra de Gurrieri, Lucero que anotó un "doblete", Chauque y Ponce. En Cuarta División, Atlético San Pedro ganó por 5 a 3.

Es importante recordar que quedó pendiente, el partido que debían disputar entre Pumitas de Santa Clara vs Atlético La Esperanza.

En esta oportunidad el que cumplió la respectiva fecha libre fue el Club Independiente.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD