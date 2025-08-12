¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
12 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Deportes

Jugaron la ida de los cuartos

El domingo a las 16.50 se disputan las disputarán revanchas.

Martes, 12 de agosto de 2025 01:02

Se jugaron los duelo de ida de cuartos de final del Apertura 2025 "Miguel Quispe" de la Liga Quebradeña y ya se programaron los duelo de vuelta en Primera División masculino.

Se jugaron los duelo de ida de cuartos de final del Apertura 2025 "Miguel Quispe" de la Liga Quebradeña y ya se programaron los duelo de vuelta en Primera División masculino.

El fin de semana Bárcena Norte le ganó 2 a 1 Fundación Volcán; Juventud 2 vs UDM 5; Independencia 2 vs Terry 5 y Olimpia 3 vs Chacarita 0. El domingo a las 16.50 en cancha de Chacarita jugará el local con Olimpia, en Independencia, el dueño de casa lo hará con Terry, en Bárcena Norte, se medirá con Fundación Volcán y en Estudiantes, Juventus vs Unión Maimará.

