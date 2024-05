“Las elecciones provinciales del PJ deberían ser junto a las nacionales”

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el exgobernador de San Juan sostuvo ayer que “la idea es que se legitimen las autoridades partidarias y eso va a implicar la normalización de todos los distritos intervenidos”. José Luis Gioja planteó también que “si no hay acuerdo para hacer una lista única, el que decide es el soberano, en este caso los afiliados, esto ha pasado siempre así y va a seguir pasando”.

¿Qué conclusiones saca de la reunión del Consejo Nacional Justicialista que se realizó el martes en Buenos Aires?

Ayer (por el martes) sesionó el Consejo Nacional del partido con aproximadamente setenta compañeros que son los que integran ese Consejo. Había una orden del día que se cumplió acabadamente y se emitió un comunicado que de alguna manera expresa la realidad en donde se apoya a nuestros legisladores nacionales, donde se rechaza de plano tanto el DNU como la Ley Bases. Estas cuestiones le hacen mucho daño al país como le viene haciendo la vigencia del decreto. Cada vez que se analiza un artículo de la Ley Bases empiezan a aparecer cuestiones que nada tienen que ver con la soberanía nacional y nada tienen que ver con los intereses de los argentinos. Por eso la decisión de avanzar en ese sentido. Otros de los temas que había pendientes era la creación de una Mesa de Acción Política del pensamiento nacional. Ahí se resolvió que los cinco vicepresidentes que tiene hoy el Consejo Nacional serán los encargados en un tiempo prudente de designar esa mesa teniendo en cuenta a los gobernadores, al sector gremial, a las mujeres y a la juventud. Esta tarea yo creo que se la van a poner a hacer de inmediato. Y el otro tema que también vale es el haber fijado una fecha para las elecciones internas de renovación de autoridades del Consejo Nacional del PJ. No hay que olvidar que el presidente del Consejo está de licencia (Alberto Fernández). La decisión es que esa elección se lleve a cabo el 17 de noviembre.

¿Se habló de las elecciones internas del PJ en las provincias? El distrito Jujuy, por ejemplo, sigue intervenido y aún no tiene fecha de comicios...

No se habló pero quedó claro que la intención es que todos los distritos que puedan aprovechar la elección nacional y fijar también las elecciones provinciales. Me refiero a provincias que tengan el mandato vencido o que estén intervenidas como Jujuy, Corrientes y San Juan. Estos dos últimos distritos ya anunciaron que realizarán las elecciones el 17 de noviembre en conjunto a la nacional. Me parece prudente que no se haga un festival de elecciones sino que aprovechemos en un mismo acto elegir autoridades nacionales y autoridades provinciales.

Entonces usted ve probable que el PJ de Jujuy vaya a elecciones el 17 de noviembre...

Es una posibilidad. No me quiero meter en donde no debo, pero es una oportunidad para que eso pase: si va a haber una elección nacional, se deberían acoplar las elecciones provinciales en la misma fecha. La idea es que se legitimen las autoridades partidarias y esa legitimación por supuesto va a implicar la normalización de todos los distritos intervenidos, no solo de Jujuy. La intención es empezar a poner de pie y firme a un peronismo que institucionalmente tiene que sentar presencia ante los desbordes y el no cumplimiento de la Constitución y las leyes por parte del presidente Javier Milei.

En el caso del PJ de Jujuy, Corrientes y San Juan, ¿le parece lógico que estén conducidos por intervenciones y que no se disipen las diferencias con el voto de los afiliados?

La intervención tiene como objeto normalizar lo que haya pasado en el partido y llamar a elecciones. Si no hay acuerdo para hacer una lista única, el que decide es el soberano, en este caso los afiliados. Esto ha pasado siempre así y va a seguir pasando.

Como expresidente del PJ, ¿qué opina de los dirigentes del partido que salen públicamente a pedir que siga la intervención en vez de que haya elecciones?

Yo creo que obviamente lo más legítimo es tener autoridades legitimadas con el voto de los afiliados cuando no hay acuerdo de lista única. Hay que permitir llamar a la participación de la mayor cantidad de compañeros y compañeras posibles para que sean actores en ese proceso de elección. En el caso de las intervenciones obviamente que tiene que ver el Consejo Nacional, y estimo que el Consejo Nacional se va a juntar con los interventores y habrá alguna instrucción en el sentido de poder unificar las elecciones nacionales y las provinciales.

El PJ decidió rechazar la Ley Bases pero gobernadores peronistas que salieron a respaldarla, ¿qué explicación encuentra?

Son dos realidades distintas. Nos duele mucho la actitud del gobernador de Tucumán porque él fue elegido con un programa y por el justicialismo y hoy el justicialismo sentó posición. Lamentablemente hemos escuchado decir al gobernador de Tucumán (Osvaldo Jaldo) que él está con el actual presidente. No es eso lo que votó la gente en Tucumán. Y en el caso de Córdoba es un peronismo muy particular. Recuerden que en Córdoba tienen un peronismo que no está en sintonía con el peronismo nacional y tienen esa posibilidad de decidir solos. Hay que ver hasta cuándo va a ser así y cómo va a seguir siendo. Hay un partido nacional y reglas nacionales que se imparten y si no se cumplen, se está violando la disciplina partidaria. De todas maneras, la intención es abrir las puertas, convocar a todos, discutir todos los temas y trabajar por la unidad siempre. El convocar a elecciones internas no necesariamente quiere decir que vaya a haber elecciones internas, ya que podría haber lista de consenso. Hay que buscar todos los matices y ver qué es lo mejor para el peronismo en el momento actual que vive la Argentina. Lo que sí queremos es convocar a todos y tener la legitimidad de cada una de las conducciones partidarias.

Ya son cinco los gobernadores peronistas que rechazaron participar en el "Pacto de Mayo", ¿no cree que deberían estar todos?

Debería ser así, pero para que eso pase la convocatoria debería ser desinteresada, abierta y con algún sentido de unidad nacional, no con provocaciones ni con bravuconadas. Hay que ubicarse en qué país queremos, basta de Margaret Thatcher, basta de toda esta cosa que tiene que ver con nuestra soberanía. Eso indudablemente socava la legitimidad del Presidente, pero esa legitimidad no le da derecho a violar la Constitución y a decir cuanta pavada se le ocurra. Yo creo que hay que tener grandeza de todos lados para poder hacer ese llamamiento a la unidad nacional como corresponde. Sino hacen una receta, la llevan y dicen: "O me votan esto o sino nada", porque así es el Pacto este, con puntos prefijados por el Presidente y con la condición de que se apruebe una ley.