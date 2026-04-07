En Maimará gran festejo de la música y la gastronomía

Rodeados de un paisaje por demás hermoso que reafirma porque la ONU Turismo designo a Maimará como Best Tourism Villages, autoridades municipales y fundadores presentaron ayer el 49 Festival del choclo y el folclore, única propuesta gastronómica y musical que se destaca en la región para este fin de semana.

La intendente Susana Prieto junto a Carlos Aparicio y Jorge Quispe se refirieron a la nueva edición que iniciará el camino hacia el cincuentenario de la celebración más convocante en esta temporada en la Quebrada. Con ellos, el secretario de Cultura municipal, Pablo López valoró la difusión de la identidad que le aportará al poblado.

MARTA MAURIN Y JUDITH QUISPE | FAMILIA DE LOS FUNDADORES DEL FESTIVAL

Esta nueva edición festivalera, no sólo aportará un impulso a la cultura y la producción agrícola local, también generará un movimiento económico, turístico, gastronómico y de promoción fortaleciendo al destino en Jujuy. Es así que para el sábado y domingo se espera una masiva asistencia de público que gusta de estas propuestas regionales.

Para los maimareños "este festival es muy importante, marca la tradición, la cultura y la riqueza gastronómica, en este caso utilizando el choclo que aquí se produce con excelente calidad". Entre ellas citó la humita, el tamal, el choclo con queso de cabra, el pastel de choclo y otras preparaciones.

Destacó la combinación del asado de cordero a la estaca con choclo, las empanadas de choclo y los vinos de altura que se elaboran en el pueblo para acompañar los platos de extrema exquisitez. Y aseguró que el sector turístico, las familias y los emprendedores se prepararon de la mejor manera para recibir al público que vendrá.

INVITACIÓN | NAYRA MAMANÍ Y JIMENA CALISAYA, DE TURISMO MUNICIPAL.

El Festival del choclo y el folclore como otras actividades generadas por el municipio, "posee como objetivo el desarrollo económico local, familiar y regional", además "impulsa la confraternidad entre poblados y trabajar en conjunto por el bienestar de cada uno de los pobladores quebradeños", agregó Prieto.

En la noche inaugural sobre el escenario estarán Joaquín Sosa, Las cuatro cuerdas, Alma chaqueña, Copleros, Canto del alma, Wara Calpanchay, Kimsa Juy, y Las voces del totorayoc. El domingo desde el mediodía La sonora imbatible, La huella folk, Marka Supay, Los hermanitos Quiquiza, Ser del tiempo, Chicho Humacata, y otros; en ambas jornadas se ofrecerán variadas comidas elaboradas con choclo.

El sabor de la Quebrada

La finca de la familia Maurin, eligió el municipio para presentar ayer la nueva edición folclórica, autoridades, fundadores y medios dialogaron con una escenografía dominada por la imponencia del cerro Paleta del pintor y en medio del rastrojo sembrado de maíz, apio, brócoli y coliflor.

Allí Marta Maurin (hija de Guillermo que junto a su primo Paulino Maurin estuvo entre los fundadores del festival), recibió a las autoridades y a la prensa que elogió en todo momento la belleza paisajística.

Carlos Aparicio habló de la importancia que tiene la convocatoria para el pueblo, y Jorge Quispe (acompañado de su hija Judith) recordó la historia y las anécdotas de los festivales anteriores.

Al término, la intendente Susana Prieto invitó una degustación de ricas humitas y choclo con queso de cabra, acompañaron el servicio vinos tintos de altura de las bodegas Jesús Vilte y de Finca Incahuasi.

.