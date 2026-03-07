Última despedida al momo con el Carnaval de remache

Finalmente la celebración carnavalera en la Quebrada llega a su fin este fin de semana con el festejo del Carnaval de remache en diferentes poblados de la región, pero será en San Roque (Humahuaca) donde la algarabía será mayor.

En Volcán la agrupación Los porkerías, invitó a su cena bailable esta noche desde las 20 en el polideportivo municipal, durante el servicio (que será hasta las 21.30) se efectuará la tradicional chaya y entierro del carnaval. Y desde las 22 hasta mañana a las 5.50 bailarán con Willy Campero, Ka-qu-pe, y La súper Pot'ncia.

La murga Los chachaperas celebrará esta tarde desde las 15 hasta las 22 en el complejo Juventud alegre con Yoga (con Virgilio Amarilla), Marka supay, La súper band, el bandoneonista Alexander Cruz, y el grupo Mercurio.

Mañana la comparsa Los hijos del sol iniciará el fortín carnavalero a las 15 en el complejo Juventud alegre (con entrada libre y gratuita), con la actuación de Chino y la Revelión, Jesús Rojas, La 7ma, y Cazadores del 20.

Durante el baile se celebrará el primer premio obtenido por quinta vez en los corsos del pueblo, además se procederá al entierro del carnaval.

CORAZONES | JUAN GUTIÉRREZ, ADRIÁN SOSA Y BELÉN GUTIÉRREZ.

En Maimará, en la comunidad de San Pedrito la agrupación La compostura se reunirá mañana desde el mediodía en su mojón ubicado a las márgenes de la ruta nacional 9, donde se chayará y se elegirá la nueva comisión directiva y padrinos. Seguidamente se dirigirá a la cancha de básquet donde se bailará hasta las 22 y antes de finalizar los simpatizantes tirarán El último polvazo.

Tilcara también hoy estará de festejo con la comparsa Los barreños, que invitó a todos sus simpatizantes a participar en el Día de campo, previsto desde las 13 en el camping Peña encantada (Belgrano 100).

La presidenta Melina Ramos espera a todos los carnavaleros para compartir un rico asado y luego bailar con La sonora imbatible, Los tigres del norte, Los amos del amor, y Sabor cumbia. En el transcurso del baile habrá sorpresas y mucha diversión.

A la noche desde las 22 en el Club Belgrano, continuará la celebración bailando con La banda poker, Sabor cumbia, Los amos del amor, y el cierre será con Cristian para tí.

También hoy en Huacalera se festejará el Carnaval de remache con la comparsa Los alegres de Huacalera, que continuando la celebración por sus 50 años a las 11 se reunirá en el predio cultural. Al mediodía los directivos, disfrazados y simpatizantes compartirán un almuerzo y a las 13 será la tradicional caya e inicio de las invitaciones.

Se comenzará cumpliendo con la invitación de la Comisión 2026, la agrupación Quitapenas, Benita Fernández, Liborio Lamas y familia, Javier Zerpa y familia, y Agus y la familia Valdiviezo, con el acompañamiento musical de Kadencia y la banda Willson. En la noche desde las 22 en el complejo polideportivo se bailará con La súper potencia, K´stygo, Kadencia, La banda póker, Cachakumbia, Melodía callejera, y Javita y la agrupación Marilyn.

CARNAVALEROS | MELINA RAMOS Y MARTÍN TORREJÓN, PRESIDENTES DE LA COMPARSA LOS BARREÑOS, DE TILCARA.

Festejo en San Roque

En el paraje San Roque, a 6 kilómetros al sur de Humahuaca el Carnaval de remache convoca gran cantidad de carnavaleros de la Ciudad Histórica y comunidades cercanas: Calete, Pinchayoc, Uquía, La banda y otras, muchos más que en el Carnaval de flores.

Los corazones alegres de San Roque y Los pomelos son los encargados de poner punto final al carnaval quebradeño, después de cuatro fines de semana desde su desentierro y para la admiración de la gente por la extensión que tiene la celebración popular en la región norteña.

Ambas instituciones comenzaron ayer a festejar con invitaciones en Humahuaca y en San Roque, desplazándose desde un lado al otro por las calles del pueblo batiendo la bandera y bailando con el acompañamiento de bandas musicales.

Las invitaciones de hoy a Los corazones alegres son de los hijos y nietos de Silvano Paredes y Ramona Humana (en La banda); de la familia Avalos y los amigos de Marcos (La banda) y de Los burros de Juiri (camino a Calete) junto a la banda Nueva generación y la animación del grupo Delicias y Los chicos de oro.

En la noche desde las 22 (hasta las 5.30) en el predio de la comparsa se continuará bailando con Suspiro, Los wasos, Sabor sabor, Cristian y su grupo Revelación, y Banda póker.

Mañana la última jornada carnavalera comenzará con un almuerzo en el predio de la comparsa, seguidamente la comparsa partirá a las invitaciones de Chayeros de la cueva (en Los nuevos quinchos folclóricos de La cueva, en la colectora Los pinos sobre ruta nacional 9). Y la segunda invitación es de los disfrazados, la banda de calle será Nueva generación y la animación del grupo Delicias y Los chicos de oro.

El cierre será con un baile popular musicalizado por Baty2, La firma, La súper potencia y Los lirios colombianos. La comparsa Los pomelos también comenzó ayer a celebrar el Carnaval de remache, y continuará hoy para finalizar mañana. Al mediodía directivos y simpatizantes se reunirán para dirigirse a las invitaciones de Nilda Urbina y las pomelitas (en barrio Santa Cecilia camino a la cruz), Los amigos pomelos por siempre (en barrio Santa Rita), Los Bob esponjas (barrio 23 de Agosto), y de Dora Urbina y Walter Zerpa e hijos (en San Roque), con el acompañamiento La magia norteña.

Mañana a las 12 se servirá un almuerzo a todos los pomelos y a las 14.30 será el concurso y pasaje de los disfrazados, oportunidad en que se entregarán los premios, trofeos y medallas.

Posteriormente los carnavaleros cumplirán con las invitaciones acompañados de La magia norteña: Los clanes de Humahuaca (en San Roque), familia Fajardo y Los diablos jujeños (San Roque), familia Urzagasti (en el camping San Roque), y de Marta Montoya e hijas, con la gran fusilada de Walter Chiquito (San Roque).

A las 21 en el mojón de la comparsa se despedirá el carnaval, y a las 22 comenzará el baile popular musicalizado por La súper potencia, Los bambis, Los líderes y La súper kumbia letal.