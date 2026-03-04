Diferentes opiniones de ediles sobre el mensaje de Raúl Jorge

El presidente del Concejo Deliberante local, Gastón Millón calificó lo expuesto por el intendente Raúl Jorge, el lunes al abrir el Período de Sesiones Ordinarias del Cuerpo, como "un muy buen resumen de las obras del municipio en el 2025 y una proyección importante y optimista de lo que puede venir en este 2026".

A lo expresado por Jorge "se suman los anuncios del gobernador Carlos Sadir, lo que nos avizora un muy buen futuro, sobre todo en obras, conectividad e integración. El Deliberante colaborará en mejorar los proyectos en el consenso con los distintos bloques".

El edil Néstor Barrios anticipó que "un gran trabajo nos espera. Habló de proyectos como los puentes, multiespacios, ascensores urbanos, relocalización del Same y otros. Este Cuerpo tendrá que trabajar fuertemente y consensuar con los diferentes bloques".

A la edil Liliana Giménez le "hubiera gustado más clarificación estratégica urbana", algo "más sistemático y planificado. Desde mí bloque trabajamos para la ciudadanía, acompañamos lo que nos parece y no lo que está mal".

Su par Gustavo Martínez acusó que el discurso fue "una fotografía de la actual gestión, desgastada por los años a cargo del municipio y dejó muchos puntos grises conformados antes de que La Libertad Avanza llegó al Deliberante".

Para Keyla Zequeiros fue "un discurso largo, no hubo anuncios de obra pública para responder a la situación de los barrios". Sobre el salario de los empleados municipales dijo que "no alcanzan, no habló de eso, cada vez es más difícil llegar a fin de mes".

Finalmente Graciela Carrasco afirmó que Jorge "fue claro, ahora tenemos un desafío muy grande respecto a lo que está enviando al Deliberante", y consideró como destacable el transporte, por "la licitación que ya está en camino".