Hoy no circula el Tren Solar por la llegada de la Virgen

Por la gran cantidad de feligreses que hoy se congregará en Tumbaya a la espera de la Virgen de Copacabana de Punta Corral, el Tren Solar de la Quebrada interrumpirá su servicio, pero mañana nuevamente estará cumpliendo sus recorridos diarios desde Volcán hasta Tilcara.

"No lo hará por seguridad y por la masiva llegada de personas para recibir a la Mamita del cerro", señaló Sebastián Luna, gerente Operativo del Tren solar. El lunes retomará el servicio "con las precauciones necesarias".

Las medidas de seguridad que se aplicarán, será en proximidades de la vía y en la estación, abarcando unos 3 kilómetros (o más) de distancia, debido a la permanencia de vehículos estacionados, puestos de venta y personas que estén acampando.

En los últimos días por el movimiento permanente de feligreses en zonas próximas a la vía, el Tren Solar redujo su velocidad de 5 a 10 kilómetros por hora al pasar por Tumbaya, lo mismo hizo en Tunalito.

Es de destacar que en esta jornada, la Estación Tumbaya estará habilitada para brindar asistencia a los peregrinos en coordinación con el Operativo Punta Corral.