La Municipalidad de Humahuaca junto a la Prelatura de ese poblado coordinó las actividades religiosas y culturales que se realizarán durante la conmemoración de la Semana Santa. A una semana del Domingo de Ramos, ambas instituciones ya definieron el programa que denominaron Semana Santa en Humahuaca.

El secretario de Educación y Cultura municipal, Marcelo Cáceres, junto al director de Cultura, Yamil Tactaca, fueron recibidos por el párroco humahuaqueño David Bazán en la casa parroquial para hablar y coordinar las acciones litúrgicas.

El 29 a las 8 en la Iglesia Catedral se oficiará misa y se bendecirán los ramos; a las 10 en la plazoleta "Sargento Gómez" se bendecirán los ramos y se representará la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, seguidamente habrá misa en el Complejo juvenil. Y a las 11.30 en la explanada del monumento a la Independencia se habilitará la Feria de huevos y roscas de Pascuas a cargo de la Escuela Municipal de Oficios.

El Miércoles Santo a las 10 en la plaza "25 de Mayo" iniciará el XIX Encuentro de arte y fe - Modelado en barro, a las 11 proseguirá la Feria de huevos y roscas de Pascuas, al mediodía comenzará el Concurso de dibujo y pintura Semana Santa en Humahuaca, y a las 20 será el espectáculo de Capillas musicales con la presentación de Clarté Ensamble.

Para el Jueves Santo a las 8 se previó misa en la Iglesia Catedral, a las 10 en la plazoleta será la Feria y degustación de productos derivados del maíz, a las 12 se presentará el Estudio de danzas Commac con Arte en movimiento, a las 12.30 en la plazoleta se cantarán coplas con tonada de Pascuas, y a las 19 será la misa de la Cena del Señor y el lavatorio de los pies en el Complejo juvenil.

El 3 de abril a las 7 iniciará el Vía Crucis al cerro de La cruz, a las 15.30 se celebrará la Pasión y muerte del Señor con adoración de la Cruz y el descendimiento de Cristo al santo sepulcro, desde las 17 será el Vía Crucis por los calvarios del pueblo, y a las 19.30 se realizará un Vía Crucis viviente.

El Sábado Santo a las 21 iniciará la solemne vigilia pascual con bendición del fuego y el agua en la plaza "Sargento Gómez"; y el Domingo de Pascuas a las 8 y 10.30 se celebrarán misas en el Complejo juvenil, y a las 19.30 se oficiará isa en la Iglesia Catedral.

Y el Domingo de Pascuas a las 8 y 10.30 habrá misa en el Complejo juvenil, y a las 19.30 en la iglesia Catedral.