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PEREGRINACIÓN AL CERRO DE LA CRUZ

Convocan a trabajadores de la economía popular para la peregrinación

El próximo jueves, 26 de marzo, abrirán las inscripciones para los trabajadores de la economía popular que deseen realizar su actividad comercial durante la peregrinación al “Cerro de la Cruz”, en el barrio Cerro las Rosas, en el marco de las celebraciones de Semana Santa.

Domingo, 22 de marzo de 2026 17:20

Como todos los años, el municipio capitalino lanza una convocatoria a todos los emprendedores de la ciudad que deseen comercializar productos, o brindar servicios, a los vecinos que participarán de la tradicional peregrinación al denominado “Cerro de la Cruz” cuyo punto de ascenso se encuentra en el barrio Cerro Las Rosas.

En tal sentido, desde la Dirección de Espacios Públicos se informa que para acceder a la autorización correspondiente los trabajadores de la económica popular deberán presentar la siguiente documentación:

  • Certificado de Negatividad (si registra aporte, o alguna prestación, deberá presentar recibo/ticket)

  • Libre infracción municipal (original y con ticket de pago)

  •  Certificado de Residencia y Convivencia (que tenga correspondencia con el domicilio de empadronamiento y de libre infracción dentro del ejido municipal de San Salvador de Jujuy)

  •  Carnet Sanitario y Certificado de Manipulación de alimentos, vigentes a la fecha de realización del evento.

Se aclara que dichos requisitos son para aquellos emprendedores que ya trabajan de manera eventual y tienen antigüedad. En tanto, para quienes se registren por primera vez deberán generar expediente para venta en oficinas de Espacios Públicos, donde podrán empadronarse y presentar la documentación solicitada.

Por inscripciones, los interesados deberán concurrir a las oficinas de Espacios Públicos, ubicadas en el 1° piso del Mercado de Concentración, en avenida Almirante Brown esquina Rivadavia, desde el jueves, 26 de marzo. Se destaca que el registro se realizará hasta completar cupos en los rubros permitidos.

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