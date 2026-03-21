Aniversario del barrio San José de Palpalá

El barrio San José de la ciudad de Palpalá vivió este jueves una jornada de doble celebración al conmemorar su aniversario y las honras a su Santo Patrono. El acto protocolar, realizado en la plazoleta del mencionado sector, no solo fue un espacio de encuentro social, sino también el escenario de anuncios significativos para la infraestructura y la vida institucional del barrio.

La noticia destacada de la jornada fue el anuncio del inicio de la obra integral en la avenida Juellar. Según explicaron las autoridades, el proyecto contempla la pavimentación completa, la construcción de un boulevard y, fundamentalmente, la canalización de los desagües pluviales.

LUIS MORENO

Esta obra es considerada crítica, ya que el sector recibe el caudal de agua proveniente de Alto Comedero y Los Alisos. Al respecto, el jefe de Gabinete municipal, Luis Moreno, señaló que "esta obra solucionará los problemas de inundaciones que afectan a San José, Las Tipas y 2 de Abril desde hace años. Tras la interrupción de proyectos nacionales, se logró activar gracias a un esfuerzo conjunto entre los municipios y el Gobierno de la Provincia".

Institucionalidad

MARIANO CARDOZO

Otro eje del acto fue la regularización del Centro Vecinal. Bajo la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola y a través de la Dirección de Asuntos Institucionales, se confirmó la conformación de una comisión reorganizadora.

Este equipo de trabajo tendrá la tarea de normalizar la institución y convocar a elecciones a la brevedad. Mariano Cardozo, vecino y referente vecinal, enfatizó la importancia de este paso: "Necesitamos una comisión para trabajar codo a codo con la provincia y la municipalidad; los vecinos somos quienes conocemos la realidad del barrio y queremos gestionar mejoras".

Sobre el anuncio de la obra de desagüe, Cardozo resaltó que "es una obra fundamental para el sector, no solo para los vecinos de San José, sino de zonas aledañas".