Rinconadeños celebraron su patronal honrando a San José

En el confín aurífero de la Puna, como es llamado el pueblo de Rinconada, sus habitantes celebraron y agradecieron a San José por su protección divina durante la jornada dedicada a honrarlo, como establece el santoral, además de presenciar el tradicional desfile cívico y escolar.

La celebración central cerró el programa litúrgico que previó la novena y otras actividades en las cuales los pobladores participaron estrechando los lazos de amistad y de colaboración, como les caracteriza su tradición.

El jefe comunal Gerardo Alanoca junto al diputado provincial Carlos Haquim encabezaron el acto protocolar después de finalizada la procesión y la solemne misa oficiada por el párroco humahuaqueño, David Bazán de la Prelatura de Humahuaca, acompañados de la comunidad.

Entre otras actividades previstas para ese día, se destacó la apertura de la Hostería Confín aurífero, apuntalando la política turística de la actual gestión y mejorando los servicios que se brindan a los visitantes que llegan a la Puna.

Haquim felicitó al jefe comunal por la obra realizada para la cual invirtió los pocos recursos que dispone sin resentir los servicios y la atención a los vecinos, quienes también elogiaron la concreción del proyecto con un objetivo netamente turístico.