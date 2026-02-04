23°
4 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Dipec
biodiversidad
estupefacientes
Servicios
Siniestro Vial
Narcotráfico
Ivuj
Siniestro Vial
robos
PRIMERA NACIONAL
Dipec
biodiversidad
estupefacientes
Servicios
Siniestro Vial
Narcotráfico
Ivuj
Siniestro Vial
robos
PRIMERA NACIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
PRIMER FORO

Hoy en Humahuaca, foro de concejales norteños

Legisladores de municipios de Quebrada y Puna se reúnen para debatir temas que afectan a sus comunidades.

Miércoles, 04 de febrero de 2026 00:00
COMPROMETIDOS | ALEX FRITES Y CRISTIAN PAREDES, EDILES HUMAHUAQUEÑOS DEL PJ.

Por iniciativa de ediles humahuaqueños y tilcareños, hoy desde las 8 en el CIC ubicado en el barrio 23 de Agosto de Humahuaca se desarrollará el Primer Foro de Concejales de Quebrada y Puna, denominado "Construyendo una agenda común para el desarrollo regional".

Legisladores municipales de La Quiaca, Maimará, El Aguilar, Purmamarca y Abra Pampa, más vocales de las comunas de Palca de Aparzo, Uquía, Tres Cruces, Volcán, Huacalera e Hipólito Yrigoyen concurrirán siendo recibidos por sus pares de Humahuaca y Tilcara.

En el espacio de diálogo, encuentro y construcción colectiva fue generado para abordar problemáticas comunes y promover acciones conjuntas para el fortalecimiento institucional y el desarrollo de las comunidades.

Para esta jornada inaugural se elaboró un orden del día con tres temas esenciales que son de interés para cada municipio y comuna de ambas regiones: Ley de Coparticipación, Impuestos provinciales a comparsas para organizar el carnaval, y Estado de las rutas nacionales.

Los ediles humahuaqueños Alex Frites y Cristian Paredes (PJ) con sus pares de Tilcara, Tomás Tapia (Frente Jujuy Crece) y David Cardozo (PJ) impulsaron el debate de hoy e invitaron a los legisladores municipales y comunales de las regiones.

Entre la Puna y la Quebrada "compartimos una agenda de inquietudes similares y que nos afectan, ello nos movilizó a realizar el Foro de manera conjunta y concentrar la mayor cantidad de voces para lograr una solución regional y definitiva a las situaciones", expresó Frites.

"Nos hemos planteado una serie de objetivos y constituiremos un ámbito institucional permanente, plural y representativo de los Concejos deliberante y Consejo comunales de las regiones, en el cual realicemos análisis, debates, coordinaciones y elaboración de propuestas comunes sobre problemáticas estructurales que afectan a los pobladores de Quebrada y Puna", agregó Paredes.

Más adelante se refirió a los temas del Orden del día, apuntando que el de la Ley de coparticipación, "este año se tratará en la Legislatura de la Provincia y nosotros como los intendentes y jefes comunales tienen también que participar"; respecto al Estado de las rutas nacionales, "si bien afecta más a la Puna a la Quebrada también le involucra".

En cuanto a los Impuestos provinciales a comparsa para organizar el carnaval, "esto cobró un fuerte reclamo de las comparsas por el elevado costo que deben afrontar, por lo que debatiremos al respecto para darle una solución a quienes organizan y mantienen la celebración popular", agregó.

Frites sobre el último tema recordó que el secretario municipal de Turismo, Alexis Bolívar planteó duramente esta situación defendiendo a las comparsas e hizo hincapié sobre lo que deben invertir las comparsas para organizar los festejos. La Provincia debe entender que esto no tiene un fin de lucro personal y sí es una manifestación cultural; los impuestos provinciales son muy elevados", remarcó.

En las últimas semanas, Paredes y Frites recibieron a directivos de las instituciones carnestolendas quienes les plantearon la situación que afrontan y les obligaron a intervenir para lograr una solución que es la rebaja de los impuestos. "Planteamos el tema a los ediles y vocales y estuvieron de acuerdo en incluir en el Orden del día porque ellos también tienen el mismo problema", prosiguió Frites.

Al término del debate, se leerán las conclusiones y se conocerá el documento oficial, posteriormente se firmará el acta fundacional del Foro y se elegirán autoridades.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD