Hoy en Humahuaca, foro de concejales norteños

Por iniciativa de ediles humahuaqueños y tilcareños, hoy desde las 8 en el CIC ubicado en el barrio 23 de Agosto de Humahuaca se desarrollará el Primer Foro de Concejales de Quebrada y Puna, denominado "Construyendo una agenda común para el desarrollo regional".

Legisladores municipales de La Quiaca, Maimará, El Aguilar, Purmamarca y Abra Pampa, más vocales de las comunas de Palca de Aparzo, Uquía, Tres Cruces, Volcán, Huacalera e Hipólito Yrigoyen concurrirán siendo recibidos por sus pares de Humahuaca y Tilcara.

En el espacio de diálogo, encuentro y construcción colectiva fue generado para abordar problemáticas comunes y promover acciones conjuntas para el fortalecimiento institucional y el desarrollo de las comunidades.

Para esta jornada inaugural se elaboró un orden del día con tres temas esenciales que son de interés para cada municipio y comuna de ambas regiones: Ley de Coparticipación, Impuestos provinciales a comparsas para organizar el carnaval, y Estado de las rutas nacionales.

Los ediles humahuaqueños Alex Frites y Cristian Paredes (PJ) con sus pares de Tilcara, Tomás Tapia (Frente Jujuy Crece) y David Cardozo (PJ) impulsaron el debate de hoy e invitaron a los legisladores municipales y comunales de las regiones.

Entre la Puna y la Quebrada "compartimos una agenda de inquietudes similares y que nos afectan, ello nos movilizó a realizar el Foro de manera conjunta y concentrar la mayor cantidad de voces para lograr una solución regional y definitiva a las situaciones", expresó Frites.

"Nos hemos planteado una serie de objetivos y constituiremos un ámbito institucional permanente, plural y representativo de los Concejos deliberante y Consejo comunales de las regiones, en el cual realicemos análisis, debates, coordinaciones y elaboración de propuestas comunes sobre problemáticas estructurales que afectan a los pobladores de Quebrada y Puna", agregó Paredes.

Más adelante se refirió a los temas del Orden del día, apuntando que el de la Ley de coparticipación, "este año se tratará en la Legislatura de la Provincia y nosotros como los intendentes y jefes comunales tienen también que participar"; respecto al Estado de las rutas nacionales, "si bien afecta más a la Puna a la Quebrada también le involucra".

En cuanto a los Impuestos provinciales a comparsa para organizar el carnaval, "esto cobró un fuerte reclamo de las comparsas por el elevado costo que deben afrontar, por lo que debatiremos al respecto para darle una solución a quienes organizan y mantienen la celebración popular", agregó.

Frites sobre el último tema recordó que el secretario municipal de Turismo, Alexis Bolívar planteó duramente esta situación defendiendo a las comparsas e hizo hincapié sobre lo que deben invertir las comparsas para organizar los festejos. La Provincia debe entender que esto no tiene un fin de lucro personal y sí es una manifestación cultural; los impuestos provinciales son muy elevados", remarcó.

En las últimas semanas, Paredes y Frites recibieron a directivos de las instituciones carnestolendas quienes les plantearon la situación que afrontan y les obligaron a intervenir para lograr una solución que es la rebaja de los impuestos. "Planteamos el tema a los ediles y vocales y estuvieron de acuerdo en incluir en el Orden del día porque ellos también tienen el mismo problema", prosiguió Frites.

Al término del debate, se leerán las conclusiones y se conocerá el documento oficial, posteriormente se firmará el acta fundacional del Foro y se elegirán autoridades.