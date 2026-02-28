Mañana se conmemora la Batalla de Humahuaca

Los humahuaqueños conmemorarán mañana el 209° aniversario del Combate de Humahuaca, gesta en la que el ejército patriota enfrentó y venció a la invasión realista en 1817. En ella se destacaron los gauchos jujeños y salteños bajo el mando de Manuel Eduardo Arias. Para las 10 en la plaza que lleva el nombre del héroe de la Independencia argentina se previó el acto protocolar y en su transcurso se depositará una ofrenda floral y se escucharán palabras alusivas a cargo de la intendente Karina Paniagua.

La Batalla de Humahuaca fue uno de los hechos más significativos de la guerra por la Independencia nacional. Librada en el 1817, tuvo como principal protagonista a Manuel Eduardo Arias, quien respondía al mando jerárquico de Martin Miguel de Güemes.

Constituye una de las gestas más audaces de la historia de nuestra patria, en la que se logró debilitar a las poderosas fuerzas realistas, privándolas del dominio estratégico de Humahuaca.

El pueblo quebradeño era uno de los puntos comerciales más importantes en el camino al Alto Perú, convirtiéndose con el paso del tiempo en un centro estratégico tanto para el ejército patrio como para los realistas, por ser la base de descanso, abastecimiento y comunicación en las rutas hacia el Alto Perú y Orán. En Jujuy se libraron el setenta por ciento de los combates que tuvieron lugar en la lucha por la independencia. No sólo en ellas participaron los gauchos, también los habitantes de la región pertenecientes a los pueblos originarios.

Arias nació en 1785, en la zona de Humahuaca - San Andrés, su padre Francisco Arias Rengel, era miembro de una encumbrada familia de hacendados y conquistadores jujeños de la Corona española y su madre fue una mujer lugareña conocida como "La Colla". Su abuelo paterno fue Francisco Gabino Arias Rengel, quien llegó a ser gobernador del Tucumán y realizó varias expediciones al Gran Chaco y a Orán a través del abra del Zenta y el valle de San Andrés. De las tierras recibidas merced a sus servicios al virreinato, Arias Rengel pasó en herencia una hacienda de San Andrés a su nieto Manuel Eduardo Arias. San Andrés fue una extensa hacienda de 120.000 hectáreas ubicada al oeste de la Quebrada, del lado salteño de la serranía del Zenta, en el camino de mulas que llevaba desde Humahuaca a Orán, al sur de Iruya.