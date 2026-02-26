Limpian y acondicionan canales de riego en Tilcara

La Municipalidad de Tilcara, junto a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, limpió y acondicionó el canal de riego N° 5 en el sector denominado El Bordo - Sococha, garantizando de esa manera la eficiencia hídrica y la sostenibilidad agrícola.

Más de 200 metros del canal se recuperó retirando sedimento, residuos y malezas acumuladas por el paso del tiempo; esta práctica se aplicó como una medida preventiva esencial para mantener en buen estado la infraestructura hídrica y garantizar una gestión equitativa del líquido.

De esta manera "estamos garantizando a los productores y vecinos que residen en ese sector que el agua llegue de forma continua y eficiente a los cultivos, se evita la pérdida del recurso, también desbordes por precipitaciones y la afectación de la producción agrícola", especificó la intendente Sonia Pérez.

En la zona rural durante la limpieza se recogieron piedras y algas, y en proximidades a viviendas se encontraron botellas de plástico y de vidrio, bolsas, pañales y otros elementos que no sólo dificultan la circulación del agua, también complican la tarea de los productores.