Visita de reliquias de Santa Mama Antula a la Diócesis de Jujuy

En tiempos difíciles María Antonia de San José, nacida en 1730 en Santiago del Estero, dedicó su vida a difundir los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. La primera santa argentina, Mama Antula, recorrió a pie miles de kilómetros sosteniendo la fe del pueblo con valentía y profunda confianza en Dios. Desde el sábado la Diócesis de Jujuy recibirá la visita de sus reliquias con el deseo de que "los laicos puedan seguir tomando ese protagonismo de llevar adelante la tarea misionera, de seguir comprometiéndose, de seguir rezando, poder llevar adelante junto con religiosos y religiosas esta tarea tan anhelada de la misión", destacó el padre Aldo Oña, director diocesano de las Misiones en Jujuy y párroco de Nuestra Señora del Rosario del barrio Ledesma.

La peregrinación es iniciativa de las Obras Misionales Pontificias Argentinas (OMP) preparando el V Encuentro Nacional de Grupos Misioneros, que se celebrará el 26 de mayo en Córdoba. Simultáneamente está recorriendo las regiones del país, entre ellas el NOA.

El itinerario a nivel regional arrancó el 1 de octubre en La Rioja, continuando el 22 de ese mes en Catamarca, el 12 de noviembre en Concepción, el 3 de diciembre en Tucumán, el 26 de diciembre en Cafayate, el 16 de enero en Salta, el 11 de febrero en la Prelatura de Humahuaca y desde el sábado en Jujuy. Se completará el 19 de marzo en Orán, el 10 de abril en Añatuya y el 1 de mayo en Santiago del Estero.

RELIQUIAS DE SANTA MAMA ANTULA | ESTÁN RECORRIENDO LAS REGIONES DEL PAÍS.

La intención es dar a conocer la vida y obra de la santa que fue una mujer peregrina, solidaria y constructora de paz, que supo salir al encuentro de los demás.

En la Prelatura de Humahuaca la santa misa de bienvenida el 11 de febrero fue encabezada por el obispo Félix Paredes. Destacaron el signo de bendición, renovación misionera y el ánimo para perseverar en la fe y no tener miedo recibido; que viven hasta mañana.

El padre Aldo Oña detalló que el sábado, a las 9.30, retirarán las reliquias desde la ciudad histórica quebradeña para hacer una breve visita a la parroquia de Tilcara alrededor de las 11 y continuar viaje a la capital; por la tarde acompañarán al grupo de jóvenes de la parroquia Espíritu Santo de Palpalá que se encuentra misionando en los barrios.

El lunes, martes y miércoles arribará al Colegio "Cristo Rey" de Perico, la Penitenciaría con el padre Aldo Ramos y la parroquia Inmaculada Concepción en San Antonio. El jueves en el Carmelo de Río Blanco, el viernes 6 visitará comunidades religiosas y el 7 estará en la asamblea de Pastoral en el Colegio Del Salvador.

EN HUMAHUACA | EL OBISPO DE LA PRELATURA FÉLIX PAREDES EN LA BIENVENIDA.

El cronograma proseguirá el 8 en la parroquia Medalla Milagrosa en Alto Comedero; del 9 al 13 recorrerá colegios confesionales en capital; el 14 la parroquia San José de Perico; el 15 la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús (Gorriti), el 16 instituciones como el Populorum y hogares de ancianos, el 17 San Pedro y el 18 colegios del Ramal. El 19 al mediodía partirán a Orán.

En la Diócesis de Jujuy trabajan la Infancia y Adolescencia Misionera (IAM), Ad Gentes con el caso de Paola y José que están en la Amazonía Peruana, familias y jóvenes misioneros. En sus redes sociales difundirán más detalles de la visita.