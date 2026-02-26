Diputados del PJ quieren jujeños en la Zona Franca

Legisladores provinciales del Partido Justicialista celebraron el anuncio del Gobierno provincial sobre la habilitación de una Zona Franca minorista en La Quiaca, remarcando que su ubicación en área de frontera fortalecerá la economía de la región, ordenará la importante actividad económica que se desarrolla en ella y será clave para impulsar el proceso industrial exportador y comercial.

La diputada Daniela Vélez afirmó que las ventajas son invaluables para que el empresario local invierta, siempre y cuando exista una política concreta que privilegie a los productores y comerciantes jujeños que están en condiciones de hacerlo por el crecimiento y desarrollo de la provincia.

Por su parte Claudia Sánchez Cantaberta tiene una visión positiva sobre el crecimiento que se gestará en la Puna, aunque reconoció que se trata de un proceso que llevará tiempo. Destacó la importancia de que inversores locales intervengan apostando por Jujuy y enfatizó que se implementen políticas para aumentar la competitividad.

El vicepresidente 2do. de la Legislatura, Martín Fellner habló de trabajar sobre medidas que favorezcan a las empresas jujeñas invertir. Asimismo consideró políticas que hagan más competitivo el proyecto y a la vez atraiga inversiones garantizando un crecimiento sostenido en el tiempo.

Verónica Valente fue concreta en sus apreciaciones respecto al tema, afirmó que si bien es cierto el desafío es conseguir un gran cliente ancla para que se instale el área de comercio, "si se analiza desde un nivel más macro, el desafío es posicionar a Jujuy en el mapa de inversiones donde sea el empresariado jujeño el verdadero protagonista".

Jujuy "cuenta con un área ideal para el desarrollo económico de una vasta región como lo es la Puna, la Zona Franca que se habilitará en La Quiaca sin dudas obtendrá las certificaciones necesarias para su funcionamiento. El beneficio no sólo deberá ser para los pobladores, sino también para el empresariado local que está dispuesto a invertir y engrandecer a la provincia", declaró el legislador Ernesto Rivarola.

Finalmente la diputada María Uriondo también se refirió a la gran apuesta privada que puede contribuir a un gran desarrollo regional a medida que se vayan sumando actividades y proyectos, y lógicamente inversiones del sector empresario local. Afirmó que desde el anunció de su instalación, se produjeron numerosas consultas de interesados en participar de ese espacio.

Las zonas francas están diseñadas para el desarrollo de actividades comerciales, impulsando la inversión y la generación de empleo local; mediante ley cada provincia puede establecer una Zona Franca, propiciando actividades económicas regionales. Las áreas tendrán la posibilidad de destinar el uso para comercialización, almacenaje o industrial/producción.

Anteriormente el jefe de la bancada, Rubén Rivarola se manifestó al respecto señalando que es necesario priorizar a los empresarios jujeños y asignar por lo menos el 20% de las tierras a emprendimientos locales. Y remarcó que su desarrollo debe estar acompañado de una mirada profundamente localista.

Necesidad de un régimen especial

El dirigente justicialista y exdiputado provincial por el PJ, Pedro Belizán, expresó su apoyo a la postura del diputado provincial Rubén Armando Rivarola respecto al avance de la Zona Franca de La Quiaca, aunque remarcó la necesidad de establecer un régimen especial que garantice la participación de empresas locales.

En declaraciones públicas, Belizán consideró que el desarrollo de La Quiaca como polo comercial fronterizo representa “una oportunidad estratégica para dinamizar la economía provincial”, pero advirtió que sin herramientas específicas para el empresariado jujeño, los beneficios podrían concentrarse en grandes firmas de otras provincias o del exterior. “La Zona Franca es una herramienta clave para el crecimiento y la generación de empleo, pero no podemos permitir que se transforme en un esquema donde las empresas locales queden en desigualdad de condiciones”, sostuvo. En esa línea, planteó que se deben establecer incentivos, cupos y condiciones preferenciales para pymes jujeñas, de modo que puedan competir en igualdad de oportunidades.

Discusión profunda Belizán coincidió con la mirada planteada por Rivarola al señalar que el debate no debe agotarse en la celebración del proceso licitatorio, sino que debe incluir una discusión profunda sobre el modelo de desarrollo que se proyecta para la provincia. “Si no hay una política clara que priorice a nuestros productores y comerciantes, el impacto positivo será limitado y no se traducirá en un verdadero crecimiento regional”, afirmó.

Finalmente, el dirigente insistió en que la Zona Franca debe convertirse en una plataforma de integración comercial con Bolivia y el Corredor Bioceánico, pero con fuerte protagonismo jujeño. “Acompañamos el avance del importante proyecto, pero creemos que es indispensable un régimen especial que garantice que el desarrollo quede en manos de los jujeños”, concluyó.