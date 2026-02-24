Restricciones y desvíos de tránsito en avenida Savio y Balbín

El municipio capitalino informó a la población en general y a los conductores en particular que, con motivo de tareas de retiro de ornamentación lumínica sobre la avenida General Savio, se implementarán restricciones en la circulación vehicular.

Los trabajos se llevarán a cabo el miércoles 25 del corriente mes, en el horario de 8 a 14 horas. Durante ese lapso, se dispondrá la restricción del tránsito a media calzada en el sentido de circulación de egreso hacia el casco céntrico.

Asimismo, se comunica que, debido a tareas de reparación de calzada sobre avenida Balbín, en el tramo comprendido entre Las Llamas y Las Vicuñas, los días 25 y 26 se procederá al desvío del tránsito en el sentido de circulación hacia el Puente San Martín, el cual se realizará por la colectora en el sector mencionado.

Desde el municipio se solicita a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización dispuesta y atender las indicaciones del personal apostado en la zona, a fin de garantizar la seguridad vial y el normal desarrollo de los trabajos.