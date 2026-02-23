ATE pidió mejorar la situación del personal en Libertador

La conducción provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy, encabezada por su secretario general Carlos Sajama, mantuvo un encuentro clave con el intendente de Libertador General San Martín, Oscar Jayat. Durante la reunión, el sindicato puso el foco en la situación del personal precarizado, exigiendo soluciones urgentes para los trabajadores contratados del municipio.

Acompañaron a Sajama el secretario gremial, Juan Fernández; la secretaria de Convenio Colectivo de Trabajo, Mariela Tejerina; y el referente local, Bruno Méndez. Además de la estabilidad laboral, la dirigencia planteó la necesidad de avanzar con la recategorización y atendió peticiones específicas del personal de planta permanente.

El intendente Jayat, por su parte, mostró disposición para abordar estas inquietudes y se comprometió a realizar reuniones periódicas para seguir avanzando en la resolución de estos temas. También destacó la importancia de elaborar los informes necesarios que respalden las solicitudes de ATE ante las autoridades provinciales, con el objetivo de buscar soluciones efectivas.

El gremio calificó el encuentro como positivo, destacando la voluntad política de defender el empleo en el difícil contexto económico actual.