4.000 personas en el Carnaval de las Infancias

El Multiespacio "El Alto" fue el escenario de una multitudinaria jornada recreativa con la realización de la cuarta edición del Carnaval de las Infancias. El evento, que ya forma parte de la agenda tradicional de la capital jujeña, reunió a más de 4.000 niños, niñas y familias en una tarde marcada por la música, juegos y actividades culturales.

El intendente capitalino, Raúl Jorge, participó de los festejos y subrayó el valor estratégico del Multiespacio de la avenida Snopek: "Este lugar ya es emblemático para reunir a la familia en el corazón de Alto Comedero. Es gratificante ver una alegría desbordante y que asistan vecinos de todos los barrios, lo que demuestra la centralidad que ha ganado este sector", señaló el jefe comunal.

EL INTENDENTE JORGE | DESTACÓ LA CONVOCATORIA Y AGRADECIÓ A LOS VECINOS.

Por su parte, el coordinador general de Secretarías, Gustavo Muro, resaltó el compromiso de la gestión con el sostenimiento de las tradiciones: "Es fundamental brindar estas propuestas donde los chicos puedan festejar sanamente, cuidando el espacio público y rescatando la esencia de los corsos de antaño".

Desde la organización, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella, confirmó que esta edición superó ampliamente las expectativas de concurrencia de años anteriores. Asimismo, destacó el trabajo articulado entre diversas áreas municipales y el apoyo del Gobierno de la Provincia para garantizar la seguridad y el despliegue logístico del evento.

EQUIPO DE GESTIÓN | PREPARÓ UNA INTENSA TARDE DE MÚSICA Y JUEGOS.

La jornada concluyó con presentaciones musicales y entrega de golosinas, reafirmando al Carnaval de las Infancias como un pilar de la integración social y el esparcimiento familiar en el populoso sector del sur de la ciudad.