Hoy y mañana habrá corsos en Palpalá

La Municipalidad de Palpalá anunció que las dos últimas jornadas de los corsos del "Carnaval de Todos" se llevarán a cabo hoy y mañana a partir de las 20 sobre avenida Martijena.

El Ejecutivo municipal a cargo del intendente Rubén Eduardo Rivarola, informó a la comunidad que, debido a la alerta meteorológica registrada la semana pasada, las dos últimas noches del "Carnaval de Todos" fueron reprogramadas, poniendo de relieve que las jornadas se desarrollarán desde las 20, respetando el orden previamente sorteado, garantizando así la organización prevista para cada una de las comparsas participantes.

En el marco de la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, se espera una importante concurrencia de público para acompañar estas coloridas noches de corsos en Palpalá.

Más de cuarenta comparsas, entre locales e invitadas de distintas localidades, desplegarán todo su talento y alegría ante el acompañamiento de familias, vecinos y amigos, en un evento libre y gratuito que promueve la participación y el encuentro.

La propuesta forma parte de las políticas de promoción cultural y recreativa que impulsa la actual administración municipal, con el objetivo de fortalecer las tradiciones locales y brindar un espacio de celebración para toda la familia palpaleña.

DESTREZA Y COLOR | PASAJE EN LA AVENIDA MARTIJENA.

En este marco, Mariela Segovia, secretaria de Desarrollo Humano y Bienestar Social, informó que "los corsos fueron reprogramados debido a una fuerte alerta meteorológica para la zona de los valles. Las noches de corsos se realizarán este jueves y viernes, a partir de las 20 horas, sobre avenida Martijena".

En la misma línea, Segovia destacó que el orden de presentación sorteado previamente mantiene su vigencia, y que los referentes de las diferentes agrupaciones conocen el cronograma establecido. "Se contará con más de 45 comparsas para cada uno de los dos días, que incluyen diversas expresiones como danzas artísticas, tinkus y caporales, entre otras, representando los distintos matices de las noches palpaleñas".

"Este evento es libre y gratuito, con el objetivo de garantizar el acceso a toda la comunidad", resaltó Segovia, al tiempo que recordó que incluso el jueves anterior, a pesar de la lluvia, la gente se acercó y acompañó, por lo que espera una similar o mayor concurrencia en estas nuevas fechas. Se trabaja en la coordinación ultimando detalles para brindar un espectáculo de calidad, y se confía en que el clima acompañará durante los dos días.