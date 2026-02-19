La tarde del próximo sábado se colmará de diversión, juegos, música y color con el Carnaval de las Infancias, que se hará entre las 15 y las 18 en el Multiespacio El Alto, organizada por el municipio capitalino. La invitación está destinada a las familias de la ciudad a sumarse a la propuesta recreativa, gratuita e inclusiva.

Durante la jornada festiva se desplegará una variada agenda de actividades lúdicas, espectáculos y sorpresas, en un espacio preparado para el disfrute y la participación de toda la familia. Será una oportunidad ideal para compartir, celebrar y fortalecer los lazos comunitarios, en un ambiente seguro y festivo que promueve el derecho al juego y la recreación.

En relación con las actividades programadas, los niños y niñas de la ciudad van a ser parte de una jornada llena de diversión, disfrutando de juegos, peloteros y a la vez de recibir espuma y golosinas. Además habrá música en vivo y la presentación de grupos infantiles, para vivir juntos una tarde inolvidable, colmada de alegría y color.

Desde el municipio se informó que la entrada será libre y gratuita, aunque deberá retirarse previamente en los puntos habilitados: en los CPV y CIC del municipio, en el edificio de El Éxodo 215, en la Dirección de Deportes del parque San Martín, en las oficinas ubicadas en Jorge Newbery 996 y en la Casa "Jorge Cafrune", entradas con las que los chicos podrán canjear por kit más golosinas.